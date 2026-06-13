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La reina Letizia alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario

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Javier Vendrell Camacho

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La reina Letizia alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario

Javier Vendrell Camacho

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La reina Letizia ha destacado este sábado la labor de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que celebra su 90 aniversario, para acabar con la invisibilidad y el aislamiento social de las personas sordas en España, un trabajo que ha considerado imprescindible para consolidar la diversidad.

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