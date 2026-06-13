Javier Vendrell Camacho

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La reina Letizia alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario

La reina Letizia ha destacado este sábado la labor de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que celebra su 90 aniversario, para acabar con la invisibilidad y el aislamiento social de las personas sordas en España, un trabajo que ha considerado imprescindible para consolidar la diversidad.