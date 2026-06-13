El mensaje que demuestra que García Ortiz estaba al tanto de las operaciones con Leire Díez: "Transmitido al Uno"

Las maniobras de Leire Díez para desactivar causas judiciales contra el Gobierno llegaron hasta el fiscal general del Estado. Las reuniones de la llamada fontanera del PSOE en la sede de la Fiscalía General fueron encaminadas, entre otras cosas, a trasladar un plan para mover fichas en el Ministerio Público y situar en Anticorrupción a perfiles que consideraban afines para tener control sobre procedimientos judiciales. Un plan del que estaría al tanto el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según se desprende de los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional apuntó a al menos cinco reuniones en la Fiscalía General, de las que la institución ha admitido la existencia de dos con el número dos de García Ortiz, Diego Villafañe, de las que "posteriormente" fue informado el jefe de la Fiscalía.

Entre marzo y abril de 2025 se produjeron tres reuniones en la Fiscalía General, y la última de ellas era para "entre otras cosas, empezar con el tema de los fiscales anticorrupción", según trasladó Díez en un mensaje intervenido. El objetivo era, según las pruebas recabadas por esta redacción, devolver a la Fiscalía Anticorrupción a Ignacio Stampa, el que fuera fiscal del caso Villarejo que fue apartado de la causa tras una investigación interna -motivada por una denuncia de Vox- por presunta revelación de secretos a una abogada de Podemos. Finalmente, la Inspección Fiscal archivó la investigación tras descartar estos hechos. En febrero de 2025, la Audiencia Nacional ordenó a la Fiscalía indemnizar a Stampa por daño moral por la prolongación "innecesaria" de las diligencias en la investigación, lo que le impidió optar a una plaza en Anticorrupción, por lo que perdió el puesto que ocupaba.

Reunión con Stampa

Así, el 7 de mayo de 2025 se produjo una reunión en la madrileña calle de Juan Bravo, en la oficina del empresario Luis del Rivero, expresidente de Sacyr que fue investigado por el excomisario José Manuel Villarejo. También acudieron Leire Díez, que se presentó como representante del exsecretario de Organización Santos Cerdán, y Javier Pérez Dolset, también miembro de la trama imputado. En esa larguísima reunión, de más de tres horas, Stampa y Díez se conocen, y esta última traslada la supuesta voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intervenir en la justicia después de la imputación un año antes de su esposa, Begoña Gómez. "Límpiese", relató la fontanera del PSOE, poniendo las palabras en boca del presidente.

Cronología de las maniobras de la trama de Leire Díez, por las que trasladaron un plan al fiscal general del Estado para cambiar a miembros de la Fiscalía Anticorrupción.

En la reunión, Díez señala a los dos fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, a quien define como "el perejil de todas las salsas", "dos personas que están en nuestras oraciones siempre", además de interesarse por el papel de Stampa en el caso Villarejo y asegurar que es una "víctima" de una presunta operación para frenar la investigación. Stampa pregunta si García Ortiz sabrá de la existencia de la reunión. "No sé si esta semana o la que viene, lo sabrá que me he reunido", responde Díez. "Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro, fíjate tú qué problema", añadió más tarde. "¿Te refieres al ministro o al presidente?", inquirió Stampa. "Todos".

"La propuesta que harán al 1"

Tres días después de esa reunión, el 10 de mayo, Del Rivero se dirige a Stampa a través de varios mensajes para trasladarle el plan diseñado que "van a proponer al 1". Este plan consistía en llevar a cabo la "aplicación" de la "sentencia rehabilitadora" al fiscal apartado y, "ante el desmantelamiento de los fiscales del caso", una expresión que parece referirse a la salida del propio Stampa y del fiscal Miguel Serrano, "nombrar a alguien que lo conozca". Ante esto, Stampa pregunta directamente: "¿Piensan ponerme a mí?". "Esa es su propuesta que la harán esta semana al uno", detalla Del Rivero, relatando su plan para situar a un perfil conocido en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa, no obstante, muestra sus reticencias a volver a la Fiscalía Anticorrupción por sus tiranteces con el fiscal jefe, Alejandro Luzón, y Del Rivero admite que, dentro de esos planes, "no sé qué piensan para Luzón".

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El lunes siguiente, 12 de mayo de 2025, Díez mantiene una nueva reunión en la Fiscalía General del Estado junto con Jacobo Teijelo, abogado a sueldo del PSOE e imputado también en la causa. A las 16.32 horas de esa tarde, del Rivero envía nuevos mensajes a Stampa, donde le pone al corriente: "Transmitido al 1", le traslada. "Le interesa mucho", relató. El fiscal ironizó con la situación de García Ortiz, inmerso por entonces en el proceso por revelación de secretos tras la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una causa por la que fue finalmente condenado. "Como si el 1 no tuviera cosas más importantes hoy", bromeó Stampa.

Poco más de una semana después, el 20 de mayo de 2025, Díez pidió a Teijelo una nueva cita en la sede del Ministerio Público: "Pide cita a nuestros amigos de FGE [Fiscalía General del Estado]”, según los mensajes interceptados por la UCO. Y justo después este letrado ovetense responde “OK''.

"Las cosas cambiarán para mejor"

Dos días después de pedir esa cita, el 22 de mayo de 2025, la “fontanera” llama por teléfono al fiscal Stampa para anunciarle que ya había comenzado “a mover cosas”, según consta en una grabación, a la que ha tenido acceso esta redacción. “Las cosas cambiarán para mejor. En muy breve tiempo […] vas a volver a lo que estabas haciendo. Lo que empezaste y no te dejaron”, insiste Díez, a la que el fiscal contesta: “El objetivo vuestro es que yo vuelva al caso Villarejo, a la Fiscalía Anticorrupción. Pero yo salí de allí en unas circunstancias, en un momento, con un fiscal compañero, en fin..”, dice Stampa, al que no le entusiasma la idea de volver a su antiguo puesto.

“Yo también he hablado del fiscal compañero [Miguel Serrano]. Lo que pasa es que es verdad que yo no lo he conocido todavía”, explica Leire Díez. “¿Y ya lo sabe mi jefe esto? ¿Ya lo sabe mi máximo jefe esto?”, interpeló entonces Stampa a la “fontanera”, quien respondió: “Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy lo va a saber tal que mañana o el lunes o martes. Pero vamos, lo va a saber en breve, no te preocupes. [...] Y va a saber lo que tiene que hacer”. Después, Leire Díez explica a Stampa que conoce la vinculación de amistad que tiene el entonces Fiscal General del Estado, García Ortiz, con el exjuez Baltasar Garzón y la fiscal Dolores Delgado: “Yo sé de dónde viene”.

Lucía Feijoo Viera

Tan solo cuatro días después, el 26 de mayo de 2025, El Confidencial publica una grabación de una conversación en la que participan Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset, quienes reclaman al empresario Alejandro Hamlyn información para usar contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y contra el fiscal de anticorrupción José Grinda.

Noticias relacionadas

Según declaró el empresario Luis del Rivero, esta publicación abortó la segunda reunión concertada entre la trama de Leire Díez y Stampa, que estaba prevista para el 29 de mayo. Al estallar en los medios de comunicación el caso Leire, Stampa canceló esta cita, según los mensajes interceptados: "Buenos días, cancela ese café del jueves por favor", escribió el fiscal a Del Rivero el mismo día en que salieron las grabaciones. Fue entonces cuando denunció los hechos ante la Fiscalía, a la que trasladó los mensajes intercambiados y las grabaciones de esas conversaciones, tanto la reunión de 7 de mayo de 2025 como la llamada telefónica con la “fontanera” del 22 de mayo de 2025.