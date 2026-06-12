Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos directores generalesLey Sierra EspuñaBar El MolineteJosé GuillénCalendario EscolarAccidente Guadalupe
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Leire Díez.

Leire Díez. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Publican las notas de la PAU 2026 en la Región de Murcia: baja el número de aprobados y la nota media
  2. En directo: Palma-ElPozo Murcia
  3. Ruiqi Jinzhang, mejor nota de la PAU en Murcia: 'Los últimos días no salía de mi habitación
  4. La remodelación del Gobierno regional llega al tercer escalón con el nombramiento de 17 directores generales
  5. La mujer que acusa al ginecólogo de la Arrixaca contó a sus compañeras y a su jefe la agresión sexual al poco de ocurrir
  6. El mercado medieval con fuego, halcones y música que convierte a este pueblo de Murcia en la escapada perfecta de este fin de semana
  7. Más de 117.000 viviendas de la Región deben adaptarse a las futuras exigencias de eficiencia energética
  8. Murcia se hace 'invisible': El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas

Una inspección de trabajo paraliza las obras en la parcela municipal de Los Mateos en Cartagena

Una inspección de trabajo paraliza las obras en la parcela municipal de Los Mateos en Cartagena

Investigado el pedáneo de Alquerías por la muerte de la niña electrocutada en una atracción de feria

Investigado el pedáneo de Alquerías por la muerte de la niña electrocutada en una atracción de feria

Un abogado captura a un ladrón que apuñaló en la cara a un viandante para robarle en Murcia: "Iba lleno de sangre y me sacó un cuchillo"

Un abogado captura a un ladrón que apuñaló en la cara a un viandante para robarle en Murcia: "Iba lleno de sangre y me sacó un cuchillo"

Sancal, Premio +Internacional: "Llevar como bandera la internacionalización nos da impulso para seguir creciendo"

Sancal, Premio +Internacional: "Llevar como bandera la internacionalización nos da impulso para seguir creciendo"

OdinS, Premio +Innovación: "Debemos tener cuidado con la ética y la transparencia ligada al uso de la IA"

OdinS, Premio +Innovación: "Debemos tener cuidado con la ética y la transparencia ligada al uso de la IA"

Marcos Ortuño: "A muchos, en España, les interesa hacer una caricatura del empresario"

Marcos Ortuño: "A muchos, en España, les interesa hacer una caricatura del empresario"

Prosur, Premio Empresa del Año Banco Sabadell: "Somos un laboratorio de I+D que nació con el objetivo de transformar la alimentación mundial en algo más saludable"

Prosur, Premio Empresa del Año Banco Sabadell: "Somos un laboratorio de I+D que nació con el objetivo de transformar la alimentación mundial en algo más saludable"
Tracking Pixel Contents