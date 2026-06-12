El PP cita en el Senado a Marlaska y a la Fiscal General por el caso Leire

El Partido Popular (PP) continúa sin tregua su ofensiva política contra los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, anunció este viernes dos nuevas comparecencias en la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta, merced a la mayoría absoluta de los populares, sobre el 'caso Koldo', que luego se ha ido ampliando al resto de escándalos, y por la que ya han pasado, entre otros, el propio Pedro Sánchez y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. También en otras comisiones ordinarias. El próximo viernes, día 19 de junio, tendrá que comparecer en la de Justicia la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el martes 30 de junio el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este ya en la comisión de investigación.

El primer partido de la oposición les convoca a ambos por el caso de Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de Ferraz, y en relación a la agenda y a los encuentros de esta ex militante socialista. Peramato, sucesora del inhabilitado Álvaro García Ortiz, será interrogada por los encuentros de Díez con el ex número dos de la Fiscalía, Diego Villafañe, admitidos ya por el Ministerio Público, mientras que Marlaska tendrá que informar a los parlamentarios de las entrevistas de la 'fontanera' con la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, quien por su parte, y como ya estaba previsto, comparecerá este próximo martes también en el Senado, aunque en este caso en la comisión de Interior.

"P.S. ordenó"

Para la portavoz del PP en el Senado, hay una conclusión clara sobre la trama que buscaba extorsionar a jueces, fiscales y mandos policiales en connivencia con delincuentes implicados en tramas como la de hidrocarburos: "Leire planeó, García Ortiz ejecutó y P.S. ordenó", señaló citando las siglas aparecidas en la agenda de Díez y que podrían corresponder al nombre de pila y primer apellido del jefe del Ejecutivo.

Por lo demás, García puso fecha a otras comparecencias que ya se habían anunciado previamente. El lunes 22 de junio, en la comisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, comparecerá Manuel Aarón Fajardo García, hizo de un senador socialista del mismo nombre y según el juez José Luis Calama pieza clave del entramado de blanqueo de capitales presuntamente liderado por Zapatero. El lunes 29 le tocará el turno precisamente a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcazar, y también a Jesus María Gómez Martín, comisario del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, para aclarar su papel en la célebre visita al aeropuerto madrileño en 2020 de la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro.

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"El Delcygate fue el embrión, el embrión de toda una red de tráfico de influencias, abuso de poder, corrupción... que se ha generado en torno de los dos, del expresidente, Zapatero, y del presidente Sánchez. El Delcygate fue el pecado original por el que entró la corrupción y se extendió por todo el Gobierno y el Partido Socialista", sentenció García al respecto. La portavoz popular aseguró que quedan muchas "dudas" sobre ese episodio, la primera la de la escala en España de Rodríguez, que no podía pisar territorio de la Unión Europea (UE) por las sanciones comunitarias, y la segunda la presencia en el aeropuerto de José Luis Ábalos, a la sazón ministro de Transportes, y el comisionista Víctor de Aldama.