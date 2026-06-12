PODEMOS
Ione Belarra, condenada a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle "corrupto"
El magistrado pidió inicialmente una indemnización de 120.000 euros por vulnerar su derecho al honor
Varapalo judicial a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por acusar al juez Manuel García-Castellón de ser un "corrupto". Un juzgado madrileño ha condenado a la diputada morada a pagar 9.000 euros al exmagistrado jubilado considerar que perjudicó su derecho al honor.
En la sentencia de la plaza 45 de la sección civil del tribunal de instancia de Madrid, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado considera que las manifestaciones que vertió Belarra en la red social X en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.
Además Belarra deberá difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características.
En septiembre de 2024, el magistrado solicitó al Tribunal Supremo investigar una vulneración del derecho al honor, solicitando una indemnización de 120.000 eruos, tras publicar en la red social X el 2 de septiembre de ese año, cuando se hizo efectiva su jubilación. "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", publicó.
El Alto tribunal se declaró incompetente en junio del año pasado para juzgarlo, puesto que no contemplaba el aforamiento ya que, pese a ser diputada, el comentario de Belarra contenía "descalificaciones al juez demandante" no guarda "estrecha o acreditada conexión con un acto parlamentario".
Ha sido finalmente un tribunal de instancia de Madrid el que ha condenado a la diputada, que tiene opción de recurrir la sentencia.
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