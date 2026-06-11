Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calendario escolar MurciaRatones en Los GarresEmpleo en la construcciónEntrevista Los DelinqüentesNotas PAU MurciaMejor nota de la PAU
instagramlinkedin

Toma de posesión

Mañueco ya es presidente de Castilla y León: “Os convoco a trabajar por un futuro común. Juntos podemos conseguirlo”

Tras ser investido el martes por las Cortes, ha jurado el cargo y ha incidido en que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”

El momento en el que Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez

El momento en el que Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez / A. G. B.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Verónica de Castro

Valladolid

El popular Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de Castilla y León. Este jueves ha jurado su cargo en el Hemiciclo tras ser investido presidente por las Cortes el pasado martes con el apoyo de los procuradores de su partido y de Vox. Arropado por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios presidentes autonómicos, entre otras autoridades; ha destacado que inicia esta nueva etapa “con satisfacción, ilusión y responsabilidad”.

Además, ha remarcado que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents