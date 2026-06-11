El juez autoriza a la UCO rastrear las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo Quirón

El juez Antonio ha dado un fuerte impulso a la investigación abierta al empresario Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción relacionados con su vinculación económica al grupo Quirón Salud. Así, en una resolución a la que ha tenido acceso El Periódico, ordena a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil requerir hasta a 16 entidade bancarias "información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases" relativas a las determinadas personas y productos bancarios.

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