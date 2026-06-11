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Illa despide al papa en el aeropuerto del Prat
ras su visita de dos días a Cataluña, el papa León XIV ha despegado a las 08:45 horas de este jueves del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat rumbo a Canarias, última etapa de su viaje a España. El pontífice ha sido despedido en la pista del aeropuerto por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el cardenal arzobispo Juan José Omella, entre otras autoridades políticas, militares y eclesiásticas.
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