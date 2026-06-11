El Congreso estudiará sancionar con hasta 2.000 euros a los diputados que sean expulsados del pleno

"Tensión en máximos", "el debate más bronco" o "subida de tono" son expresiones que han quedado manidas para describir las sesiones plenarias del Congreso, en las que día sí y día también se escuchan insultos, advertencias y más de un grito. Sin embargo, a mediados de abril, la imagen de un diputado de Vox increpando al vicepresidente del Congreso supuso una alarma para los propios diputados. Este jueves, la amplia mayoría de la Cámara Baja ha aceptado a trámite una reforma del reglamento impulsada por el PSOE para sancionar con hasta 2.000 euros a los diputados que sean expulsados y poder suspender de sus derechos a quienes ejerzan "violencia o intimidación grave". Eso sí, con muchas dudas.

Tras el altercado producido por el parlamentario de Vox José María Sánchez García, que subió a la tribuna de Presidencia para encararse con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y con una letrada, la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol, hizo un llamamiento a proponer sanciones para este tipo de conductas. Así, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG han acordado trabajar en la reforma del reglamento. No está de acuerdo el Partido Popular, que cree que la culpa es de la falta de moderación por parte de Armengol, ni Vox, que ha sacado al propio Sánchez García a justificar que "ni amedrentó ni ejerció ninguna violencia".

Lucía Feijoo Viera

La propuesta base sobre la que se trabajará introduce un nuevo apartado en el artículo que regula la posible suspensión temporal de aquel diputado que "con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera, en el recinto parlamentario, violencia o intimidación graves sobre la Presidencia o la Mesa [...] o sobre el cuerpo de letrados o ujieres". En el caso de que ocurra, será el pleno quien tome la decisión de sancionarle. Por otro lado, se propone una sanción de 1.000 euros para aquellos que sean expulsados tras ser llamados al orden y de 2.000 si el parlamentario "no atendiere al requerimiento de abandonar el salón de sesiones".

Dudas a futuro

"Todos hemos sido testigos de un deterioro de las formas parlamentarias", ha afirmado la diputada del PSOE Rafaela Romero antes de señalar que el propósito de la iniciativa es dotar al Congreso de "instrumentos proporcionados, garantistas y eficaces para responder a estas conductas". Todos los socios han aceptado a trámite la proposición, pero también han mostrado sus dudas. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha avisado de que hay que ser "muy cautelosos" a la hora de redactar la reforma porque significará dotar de "herramientas punitivas" a una futura mayoría de derechas.

Mismo mensaje ha llegado desde Junts. El diputado Josep Maria Cervera ha dicho que el texto requiere de "ajustes importantes para que sea garantista" y no se pueda emplear contra la libertad de expresión. Y el más claro ha sido el parlamentario del BNG, Nestor Rego: "Ustedes endurecen un reglamento que puede ser usado con la derecha y la ultraderecha contra quienes opinamos de manera diferente". Aun así, intentarán trabajar en el texto.

El 'no' a la propuesta

El rechazo ha llegado de parte de las formaciones de la derecha. El diputado ultra Sánchez García, protagonista del incidente, ha subido a la tribuna entre rumores, como quien entra en una habitación en la que públicamente se ha estado hablando de uno. "Ni amedrenté, por mucho que ustedes quieran mentir, ni ejercí ninguna violencia sobre el vicepresidente ni sobre la letrado", ha dicho, justificando su conducta y explicando que fue él quien fue insultado previamente por un diputado de ERC. Así, ha asegurado que la medida refleja la "voluntad de avasallamiento propia del totalitarismo democrático".

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Tampoco se suma a la iniciativa del PP. La vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada popular, Marta González, ha señalado que ya existe un régimen disciplinario y que el problema está siendo quien lo tiene que aplicar. En este sentido, ha acusado a Armengol de "dejación de funciones". "La falta de moderación es una innovadora y singular forma de moderar", ha sentenciado.