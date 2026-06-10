DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de "delincuencia de Estado" y el presidente le reprocha su "oposición marrullera"

Pedro Sánchez llevaba tres semanas sin someterse al control del Congreso. Tres semanas desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y en las que se ha conocido el 'caso Leire' y la presunta implicación del PSOE. Informaciones a las que se ha aferrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al presidente del Gobierno de "delincuencia de Estado" y le ha avisado de que pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de la democracia". Unas palabras a las que el jefe del Ejecutivo ha respondido con los casos de corrupción del PP y tildando de "oposición marrullera" la actitud de los populares.

"12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados y para taparlo todo ha llegado a practicar delincuencia de Estado. [...] No me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene limites", ha arrancado Feijóo su intervención tras tres semanas sin verse cara a cara con Sánchez. A partir de ahí, el presidente popular ha lanzado una larga retahíla de acusaciones, llegando a asumir que el jefe del Ejecutivo tenía a su disposición una "gestapillo", en referencia a la exmilitante socialista Leire Díez que presuntamente investigaba a jueces para desactivar causas judiciales.

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Además, Feijóo ha sacado a relucir las siglas "P. S." que estaban escritas en las agendas de Leire Díez. "Señor P. S. si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y si no lo sabía tendrá que dimitir por incompetente", le ha espetado antes de criticar que esté "ignorando" a sus propios socios, algunos de los cuales le han exigido elecciones. "¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?", le ha cuestionado.