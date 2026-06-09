Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Cristina Gallardo La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas Los agentes de la Guardia Civil consideran que el ex secretario de Organización del PSOE estaba "en un plano superior a los miembros del grupo" compuesto por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, "socio" del 'ex número tres' de los socialistas

Tono Calleja Flórez Leire Díez alude en sus notas a vínculos entre Zapatero y un cargo de Chávez que Anticorrupción sitúa en el caso Plus Ultra Una de las agendas manuscritas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Leire Díez contiene diversos apuntes que habrían sido realizados por la exmilitante socialista en noviembre de 2024 y que ponen en conexión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un exviceministro venezolano del Gobierno del ya fallecido Hugo Chávez. Hasta en dos ocasiones se sitúa la anotación "reunión con ZP" acompañada del concepto "nacionalidad" bajo el nombre de 'Nervis'.

Iván Gil El Gobierno se agarra a la tregua papal en una visita de León XIV “trascendental” y mensajes “alienados” “El discurso habla por sí solo”, celebraban los colaboradores del presidente del Gobierno respecto la comparecencia del Papa ante las Cortes Generales.

Comparecencia en el Congreso El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 24 de junio para dar cuentas sobre las últimas informaciones relativas a los presuntos casos de corrupción en el PSOE. El jefe del Ejecutivo registró una petición de comparecencia hace más de una semana, tras conocerse el supuesto pago a Leire Díez por parte del partido y la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Además, dará explicaciones del último Consejo Europeo.

Tono Calleja Flórez Leire Díez puso en marcha una operación contra el Tribunal Supremo para "culminar con éxito la amnistía" "Villarejo tiene pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena"

Tono Calleja Flórez La UDEF descubre que la trama de blanqueo del caso Zapatero tenía contacto directo con la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez Uno de los abogados de la presunta organización criminal conoció a la dirigente del país sudamericano en 2013 en París, cuando era ministra de Comunicación.

La UCO acusa a un capitán de revelar a la trama de Leire Díez "secretos oficiales" sobre la estructura de la Guardia Civil El oficial Juan Sánchez Yepes está incurso en un expediente disciplinario, que se abrió después de aparecer señalado por el juez de la Audiencia Nacional en la instrucción sobre la "fontanera".

El juicio por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz encara su recta final El juicio por el conocido caso David Sánchez entra en su recta final. La vista se retoma este en la Audiencia Provincial de Badajoz, a las 9.30 horas, con los alegatos: las acusaciones populares, las defensas de los 11 investigados y la fiscalía intervendrán para exponer ante el tribunal su análisis y valoración de las pruebas y fundamentar su petición de condena o absolución. Es la última oportunidad que tienen de argumentar sus tesis antes de que se dicte sentencia.

Iván Gil Bolaños aísla a Sánchez del caso Leire Díez: “No hay nada en el sumario que acredite que conocía nada” El ministro de Presidencia y Justicia diferencia la trama investigada del caso Kitchen porque “aquí las instituciones han sido un dique”.