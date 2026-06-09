El juez se blinda ante posibles nulidades en el caso contra Zapatero: pide a EE.UU permiso para usar el móvil con los mensajes clave

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitó el pasado viernes a las autoridades judiciales de EEUU "autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas", un exdirectivo de Plus Ultra al que la exfiscal general de Venezuela vinculó a negocios irregulares del depuesto presidente Nicolás Maduro, ya que en este dispositivo se contienen mensajes clave en la investigación abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionado con el rescate de Air Europa.

En su resolución, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, el magistrado pide expresamente "cooperación jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos, interesando la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español", del contenido del teléfono, lo que parece adelantar cualquier movimiento que pueda realizar la defensa del expresidente socialista con el objetivo de anular esta prueba.

Como ya señalaba en su auto de entrada y registro del despacho de Rodríguez Zapatero e informó este periódico, el contenido del móvil de Reyes Rojas fue puesto a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante oficio con fecha del pasado 18 de marzo. "Para la efectividad de lo acordado líbrese comisión rogatoria, que será remitida a través de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, y tramitada con la colaboración de Eurojust" agrega la resolución.

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Uno de los mensajes refleja, por ejemplo, lo que le contó otro responsable de Plus Ultra Raif El Argie, a Reyes Rojas tras mantener un encuentro con el entonces secretario de Estado Pedro Saura. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto&Julio". Reyes respondió: "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás".