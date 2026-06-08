Tribunales
Un juez imputa al vicepresidente de la Sepi por el rescate de Air Europa y le cita el próximo 3 de julio
Considera que los hechos "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa" y solicita documentación sobre esta ayuda pública
El juez de Instrucción número 49 de Madrid José María Escribano ha admitidoo a trámite una querella presentada por el PP y Vox el pasado mes de mayo por el rescate de Air Europa y ha citado en calidad de investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Bartolomé Lora, el próximo 3 de julio, según la resolución a la que ha tenido acceso El Periódico.
Por el momento, el juez considera que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa" cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y por ello, además de llamar a declarar a Lora solicita determinada documentación al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y a la propia Sepi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una plaza peatonal que emula la huerta dará la bienvenida a Murcia por Ronda Norte: Así es el proyecto de los MUHER
- En directo: ElPozo Murcia-Palma Futsal
- Recreación del proyecto ideado por los MUHER para la Plaza de La Opinión
- Dos ancianos mueren en un accidente de tráfico en Fuente Álamo tras volcar con el coche
- Sueldos de 106.000 euros para un médico de familia en la Región de Murcia al final de su carrera
- Guillén y la verdad del día después
- El segundo carril de incorporación al Arco Noroeste, proyectado pero sin fecha
- FC Cartagena: evitar el descenso no es tan caro