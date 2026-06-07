Primer encuentro de Moreno y Abascal: una charla a dos en el Palacio Real abre las negociaciones de Andalucía

Fue a la vista de todos, en un encuentro que el equipo de Juanma Moreno confirma sin dar detalles de lo que hablaron. La visita del Papa León XIV en Madrid motivó el encuentro. El líder del PP andaluz se encontró con Santiago Abascal, presidente de Vox, en la recepción que se ofreció en el Palacio Real. Hablaron a la vista de todo el mundo, se saludaron y mantuvieron una charla que se extendió por una media hora. ¿De qué hablaron? Nadie lo confirma pero apuntan, desde el equipo de Moreno, que "es evidente".

El apagón informativo hasta ahora es total. En los últimos días, se ha ordenado el silencio, lo que hace entrever que ya están negociando aunque nadie sepa en qué términos y no haya ninguna transparencia sobre estas conversaciones. Andalucía abre esta semana una etapa clave para negociar la investidura del presidente de la Junta. El deshielo ha comenzado después de semanas de distancia y frialdad desde que el pasado 17 de mayo se celebraran las elecciones andaluzas. El PP perdió su mayoría absoluta y se quedó en 53 diputados, a dos de poder gobernar sin apoyos. Vox subió un escaño, se quedó en 15, pero ahora tiene la llave del Gobierno y ha pasado de ser una fuerza irrelevante en la Cámara andaluza a ser decisiva.

Moreno no quieren un gobierno en coalición

Moreno ha dejado claro que no quiere un gobierno en coalición ni ceder ninguna consejería a Vox y para eso alega que son muy superiores en escaños en el Parlamento andaluz. El PP ha tratado de enfriar las negociaciones y ha mantenido varias semanas de silencio, sin llamar a Vox. Hasta el punto de que los dirigentes de la formación de Abascal en Andalucía han salido en varios momentos en tromba a exigir una llamada y a recordar que ellos serán decisivos si Juanma Moreno quiere ser investido presidente.

El encuentro de Moreno y Abascal en Madrid deja claro que la negociación ya está en marcha. Era lo lógico. Queda poco margen. El próximo jueves, 11 de junio, se constituye el Parlamento andaluz y se tendrá que decidir la Mesa de la Cámara, el órgano rector que dirigirá los debates, marcará la agenda y determinará los tiempos. El PP puede ceder algunos sillones a Vox, desde la presidencia la vicepresidencia, a cambio de que Abascal no exija entrar en un Gobierno en Andalucía.

Vox mira a Extremadura, Aragón y Castilla y León

Desde Vox remiten al acuerdo que firmaron en enero de 2019 en Andalucía, la primera experiencia de la extrema derecha española facilitando gobiernos. 37 puntos que hoy se le quedan cortos a los de Abascal. Desde el partido de extrema derecha avisan de que no hay que dar por hecho que no entren en el Gobierno andaluz. En Extremadura tienen una vicepresidencia y dos consejerías. En Aragón, tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. En ambos gobiernos controlan áreas como agricultura, ganadería y medio ambiente, además de familia y servicios sociales. El último en cerrar un acuerdo con Vox ha sido Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 3 de junio, en Castilla y León, también con la cesión de una vicepresidencia y tres consejerías. Manuel Gavira, responsable de Vox en Andalucía, le ha recomendado a Moreno que llame a sus compañeros del PP para entender qué quieren en la negociación.

Los documentos de PP y Vox ya firmados son muy similares, de corta y pega en muchos capítulos que en Andalucía ya pueden ir asumiendo que tendrán que digerir. Rebaja de impuestos, sanidad, educación o familia y natalidad no supondrán mayor problema. Lo difícil estará en los capítulos de inmigración, con dos asuntos centrales: los menores inmigrantes no acompañados y el concepto de prioridad nacional. Moreno tachó ese concepto de "ilegal", de "eslogan electoralista" y se ha negado hasta el momento a transigir con ese concepto en el que Vox se enroca.

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Así es el calendario

A partir de este lunes, comienza la cuenta atrás. El 11 de junio se constituirá el Parlamento. En 15 días el presidente o presidenta de la Cámara deberá proponer un candidato a presidir la Junta de Andalucía. Desde ese momento no hay plazos para votar esa candidatura. Puede demorarse hasta que lleguen a un acuerdo. Julio es hábil en el Parlamento y agosto puede declararse también habilitado para celebrar un pleno de investidura si así lo decide la Diputación Permanente. Una vez que se vote, primero se necesita mayoría absoluta y en segunda ronda más síes que noes, es cuando de verdad empieza a contar el reloj hacia una repetición de elecciones. Cuando eso ocurra, desde que se vote por primera vez, quedarán dos meses antes de que la Cámara automáticamente se disuelva para ir de nuevo a las urnas. Tanto PP como Vox creen que eso no ocurrirá y que serán capaces de llegar a un acuerdo en Andalucía.