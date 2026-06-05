Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido.

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Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Iván Gil Bolaños aísla a Sánchez del caso Leire Díez: “No hay nada en el sumario que acredite que conocía nada” El ministro de Presidencia y Justicia diferencia la trama investigada del caso Kitchen porque “aquí las instituciones han sido un dique”.

Cristina Gallardo Las instrucciones de Leire Díez tras destaparse que era la fontanera de Cerdán: "Recuerda: soy periodista de investigación, no vinculada al PSOE" La UCO descubre en la nube de internet de Leire Díez los mensajes clave que se intercambiaba con el abogado de Cerdán, y que ambos borraron del Whatsapp: "¿Hoy me puedes mandar algo? Que mañana viajan a Waterloo".

Tono Calleja Flórez Un 'topo' en la Guardia Civil señaló a Leire DÍez que el agente imputado en el caso Koldo podría serle útil "Koldo está a la defensiva y no ataca, así que están tranquilos" le dijo este informante a Leire Díez como preparación a su encuentro con Rubén Villalba.

Luis Ángel Sanz Ferraz estudia emprender acciones legales contra Leire Díez por el daño hecho al PSOE y a sus dirigentes La dirección afirma que los contratos señalados por la UCO son "absolutamente legales" y no encuentra irregularidades en la actuación de la gerente imputada.

Belén Castaño Chaparro Las acusaciones, por su parte, se mantienen en sus trece. El tribunal suspende la sesión, sin hora de vuelta, para deliberar si admite las conclusiones provisionales planteadas por las acusaciones populares o no lo hace, como reclaman las defensas.

Belén Castaño Chaparro Las acusaciones populares piden más años de cárcel para David Sánchez y Gallardo. Salvo Manos Limpias, que se desmarca, solicitan 6 años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno y 4 para el expresidente de la Diputación de Badajoz. Argumentan que no han introducido nuevos hechos fácticos, sino un agravamiento de las penas. Por el contrario, las defensas piden al tribunal que declare "la indefensión" porque se trata de acusaciones "sorpresivas", que conculcan derechos fundamentales. "Es insólito", ha llegado a decir uno de los abogados.

El tribunal admite la petición del abogado de Manos Limpias y se reproducirán parte de las declaraciones de David Sánchez en la fase de instrucción. El presidente de la Sala alude a un sentencia reciente del Tribunal Superior que recoge que en "caso de discordancia" los magistrados pueden otorgar prevalencia al testimonio de instrucción o del plenario, siempre que se haya practicado con garantías procesales, como es el caso, según ha señalado José Antonio Patrocinio.

Belén Castaño Chaparro El tribunal interrumpe la vista y volverá a las 18 horas para resolverla petición de Manos Limpias para que se reproduzcan los audios. Después, elevarán ya las conclusiones del juicio. La exposición de los informes será el lunes y el martes, que es cuando se espera que termine el juicio.

Belén Castaño Chaparro En la Audiencia de Badajoz ha habido un receso y cuando se retome la sesión tendrá lugar el trámite de conclusiones, para que las partes las modifiquen o las eleven a definitivas.