Las instrucciones de Leire Díez tras destaparse que era la fontanera de Cerdán: "Recuerda: soy periodista de investigación, no vinculada al PSOE"

El 26 de mayo de 2025, hace poco más de un año, la exmilitante del PSOE Leire Díez intentaba desmentir que hubiera actuado como 'fontanera' del entonces secretario de Organización del partido Santos Cerdán, quien cuatro días después, el 30 de junio de 2025, entraría en prisión por el caso Koldo. Pero los mensajes intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ofrecen una imagen bien distinta: actuaba como la número dos de una presunta trama que buscaba acabar con las causas judiciales que iban contra el PSOE, el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.

Y al destaparse sus vínculos con Cerdán, los mensajes de Leire Díez evidencian que en todo momento trató de guardar las distancias con el PSOE, pese a que ese día El Confidencial había publicado una fotografía de ella saliendo de la sede ubicada en la madrileña Calle de Ferraz.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron en la aplicación de Google Drive de la "fontanera" del PSOE Leire Díez lo que califican como "la principal evidencia" de las conversaciones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y que ambos habrían borrado del Whatsapp.

Cuenta de Drive

"En el contenido albergado en el espacio de almacenamiento asociado a esa cuenta de Drive, se localiza un archivo comprimido en formato ZIP, identificado como "WhatsApp Chat- Jacobo Teijelo (abogado)". En dicho archivo se localiza un documento en formato .txt que contiene el extracto de una conversación mantenida entre Leire Díez y Jacobo Teijelo entre el 25 de noviembre de 2024 y el 6 de junio de 2025, así como los archivos compartidos por ambos en el transcurso de esa conversación", explica un informe de 26 de mayo de la UCO.

"¡Que estés tranquila! De momento el PSOE sigue siendo un partido legal. Reunirme contigo por roja que seas no es igual que con Josu Ternera. No hay que negar eso", dijo el abogado Jacobo Teijelo, ante lo que respondió Leire Díez: "Estoy tranquila, de verdad". Después la "fontanera" trasladó sus instrucciones: "Recuerda: soy periodista de investigación. No vinculada al PSOE y contar lo que pasó" en la reunión que mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn, imputado por un caso de hidrocarburos, y al que pidió información para usar contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que encabeza las principales investigaciones de corrupción del PSOE.

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán (d), junto a su abogado Jacobo Teijelo (i) a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Y para tratar de apartarse del PSOE y de Santos Cerdán, Leire Díez difundió un argumentario en los medios de comunicación: "Sobre esas fotos publicadas de Leire Díez entrando en Ferraz, lo que asegura es que ella nunca ha negado que es militante del Partido Socialista y que ese día fue a visitar a una compañera de partido. Nunca a Santos Cerdán", dice de forma literal el argumentario, con el que pretendía "desmarcarse de cualquier instrucción del Partido Socialista para recabar información e intentar destruir al jefe de la UCO", como había dicho en el audio publicado por el diario digital.

Estaba investigando

Leire Díez insistía en que ella actuaba "como a título de lo que es, periodista, y que estaba investigando "las posibles prácticas corruptas de algunos agentes de la UCO denunciadas".

Y unos días después de desmentir sus vínculos con el PSOE, el 3 de junio de 2025, la "fontanera" ya acudía a diferentes platós de televisión, tal y como le informa al abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Santos Cerdán: "Empiezo las teles".

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). / Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

Sin embargo, este letrado ovetense traslada a Leire Díez su recelo porque el PSOE presentara su baja del partido "como casi una expulsión". Pero la "fontanera" le contesta que con esta decisión "se va a quitar el foco de la militancia. Ahora ya vamos a hablar de cosas concretas".

"Haciendo la cama"

Pero Teijelo no estaba de acuerdo, y alertaba a su interlocutora de que tuviera "cuidado, no sea que te estén haciendo la cama". "¿Los míos?, pregunta Leire Díez entonces, ante lo que Teijelo contesta: "Un poco parece. Yo veo una maniobra envolvente, ya te diré".

Por su parte, Leire Díez lo veía de manera diferente: "No, de hecho mejor que nunca porque por fin ha pasado lo que tenía que pasar. Ahora hay que dirigir bien a los míos".

"Mañana viajan a Waterloo"

Además, en los mensajes interceptados por la UCO se denota que Leire Díez desempeña labores relevantes de apoyo al entonces Santos Cerdán, quien se encargaba de las relaciones con los independentistas catalanes: "¿Hoy me puedes mandar algo? Que mañana viajan a Waterloo", preguntó el 19 de enero de 2025 la "fontanera" a Jacobo Teijelo, que pasadas las dos de la tarde anunció a su interlocutora que iría al despacho: "Te hago nota informativa de un folio donde te explico todo la situación suya y te anexo todos los documentos que apoyan la misma", escribió.

Leire Díez durante la rueda de prensa que ha ofrecido después de anunciar su baja del PSOE. / José Luis Roca

Poco después Leire Díez reitera a este letrado que le pasara "la factura, te querré más aún" Y esa misma noche, tras una conversación de 17 minutos, Teijelo envía a la exmilitante del PSOE tres documentos de 57, 12 y 49 páginas. "Esto es lo que pides y que no te vale para gran cosa. Te envío enseguida lo que necesitas de verdad".

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El digital OkDiario publicó en exclusiva que Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero y el diputado socialista por Jaén Juanfran Serrano se habían reunido el 20 de enero de 2025, tal y como dice Leire Díez en su escrito, con el equipo de Carles Puigdemont en su residencia de Waterloo.