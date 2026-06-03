La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.

Los agentes basan esa conclusión en el análisis efectuado de las pruebas halladas, que les ha permitido determinar "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas".

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Los uniformados desvelan que, a consecuencia de una serie de hechos en las causas judiciales que afectaban a los socialistas y a sus dirigentes, Cerdán convocó una reunión en la sede del PSOE ubicada en la Calle Ferraz a la que, entre otros, asistió el entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, quien según los agentes "fue participe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada, recibiendo consultas provenientes de Leire Díez", quien se encargaba "de coordinar en mayor medida el desarrollo de su actividad, haciéndolo bajo las directrices de Santos Cerdán". En total, hay 11 investigados en la causa.

Cerdán y Leire Díez, "los dirigentes"

"En el ámbito de esta actividad criminal, Santos Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la misma, encontrándose, entre otros, en este caso en un escalón inferior, Javier Pérez Dolset, que habría actuado directamente bajo las directrices de Díez. Esta actividad la desarrollaron de forma coordinada y manteniendo unidad de acción y dirección. Lo hacían además siguiendo una estrategia", prosiguen los agentes, que de esta manera definen la actuación de una presunta organización criminal.

Y Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros", destaca la UCO.

Los agentes resaltan "la capacidad de cohecho e influencia por parte de la organización", pues habría ofrecido a personas investigadas "la posibilidad de obtener un trato procesal más favorable, beneficios económicos o puestos de trabajo en el seno de la Administración pública, todo ello a cambio de facilitar información de carácter comprometedora relativa a terceros, especialmente respecto a miembros de la Judicatura, Fiscalía y de la Guardia Civil, encargados de la instrucción de dichas causas que afectaban al partido".

"Leire Díez Imparte instrucciones"

Y la coordinadora de estas actividades presuntamente delictivas, según la UCO, era Leire Díez, pues "imparte instrucciones, asigna roles o cometidos", aunque lo hace "supeditada a las decisiones de Santos Cerdán, con el que mantiene una interlocución constante en lo concerniente a los hechos investigados, normalmente materializada a través de reuniones presenciales celebradas en la sede del PSOE".

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El papel principal de Pérez Dolset fue el de "fuente de información". Sin embargo, su labor no se habría limitado a eso, sino que desempeñó "labores genéricas de apoyo a Leire Díez". En concreto le habría facilitado contactos y la acompañó "a varias reuniones clave en la actividad que la organización venía desarrollando". Como por ejemplo habría ocurrido con un encuentro "con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, el empresario Alejandro Hamlyn López o el fiscal Ignacio Stampa, en las que no sólo habría participado, sino en las que habría tenido un papel activo".