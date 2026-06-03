El PSOE entregó a la UCO el ordenador y las agendas de Santos Cerdán que guardaba "en una sala bajo llave"

El responsable legal del PSOE entregó a los agentes de la UCO el ordenador y las agendas de Santos Cerdán que guardaba "en una sala bajo llave", según consta en el sumario del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso esta redacción.

"Se nos informa de que todos los dispositivos informáticos y la documentación existente en el despacho de Santos Cerdán tras su cese como Secretario de Organización del partido, se encuentran almacenados en una sala bajo llave localizada en el sótano 3 del edificio sito en Calle Ferraz", especifica un oficio policial, que resalta que el partido lo entregó a la fuerza policial.