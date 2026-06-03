Leire Díez mantuvo "diferentes encuentros" con la directora de la Guardia Civil e intentó colocarle de asesor al agente imputado en el 'caso Koldo'

La llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, ofreció al agente de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, sufragarle su defensa y un puesto de asesor junto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de proporcionar información comprometedora de responsables del cuerpo que dirigían investigaciones que afectaban al Gobierno. Así consta en el sumario de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El propio Villalba ha declarado que Díez le propuso situarle en "puestos de máxima responsabilidad" tras la "purga" que tenía planeada en la Guardia Civil, y que la fontanera habría mantenido "diferentes encuentros" con la propia González, que se habría interesado por la respuesta a este ofrecimiento: "Estaba esperando un feedback".

Es lo que consta en la declaración de Villalba incluida en los informes de la UCO sobre el caso Leire, donde el agente relata sus encuentros con la fontanera socialista, que le ofrecía defensa judicial y reparación a cambio de informaciones contra cargos del cuerpo. En total, mantuvieron dos reuniones, una el 10 de marzo de 2025 y otra quince días después, el 26 del mismo mes. En la primera cita, según la declaración de Villalba ante la UCO, la propia Díez admitió que hablaba en nombre del Gobierno y le trasladó "que ellos, Leire y los de arriba en el Gobierno, saben lo que está pasando en la Guardia Civil, pero que necesitan de pruebas más objetivas para poder atacar", según declaró el agente. "Están recopilando información de mandos de la UCO", detalló.

En esas declaraciones, Villalba relata que Díez le habría ofrecido hasta tres vías para colaborar y aportar información a cambio de ciertos beneficios profesionales. La primera consistía en una reunión "con fiscalía" para aportar información; la segunda vía pasaba por ponerle en contacto con la Policía Nacional "para destapar todo lo que la UCO-Guardia Civil no está sacando en todas estas causas judiciales", junto al compromiso de que "irían contra la GC con toda la información que tienen ellos junto a la que yo pueda contarle". La tercera vía pasaba por la oferta laboral en la dirección de la Guardia Civil: "Que sea la mano derecha de la Directora de la GC para que le cuente la dinámica de trabajo", detalla, "para poder ellos tomar medidas".

"Como elefante en cacharrería"

En esa cita, la propia Leire Díez asegura que ha mantenido "diferentes encuentros con la directora de la Guardia Civil", Mercedes González, que estaría "perpleja de lo que ocurre" en el cuerpo "y no sabe cómo meterle mano". Así, el informe de la UCO detalla "que la finalidad que tenía Leire era hacer una purga en la Guardia Civil, y eliminar los elementos subversivos que existían en esta. Que había un plan inicial para ir contra la Guardia Civil que consistía en entrar como "elefante en una cacharrería", pero que ella consideraba mejor opción seleccionar determinados objetivos e ir contra ellos".

Otra de las promesas de Díez a Villalba era consecuencia precisamente de esa reestructuración, prometiéndole que "me colocaría en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían", detalló el agente. Fuentes próximas a la directora de la Guardia Civil a consultas de este medio, niegan cualquier credibilidad a ese supuesto ofrecimiento de Leire Díez, informa Juanjo Fernández.

Después de esa reunión, Villalba recibe una llamada de un intermediario que le traslada "que estaban impacientes desde arriba con mi encuentro", apuntando a que Díez, en el trayecto de regreso de la reunión, "habló con la Directora de la GC porque estaba esperando un feedback del transcurrir de la reunión", según el escrito.

Sufragarle la defensa

En la reunión, siempre según Villalba, Díez le traslada que "los abogados actuales de Koldo y Ábalos han sido puestos por Leire". A él mismo le ofrece ponerle un abogado y sufragar su defensa. "Respecto a mi defensa, me invitan a que me vaya con el abogado de Koldo", detalla, en referencia a Ismael Oliver, también investigado en esta causa. "Que me olvidase del pago de la nueva defensa", continuó. Además de la defensa, Díez se habría comprometido a restituirle profesionalmente y situarle en puestos de responsabilidad. "Ellos harían que recuperara la trayectoria profesional que llevaba y me colocaría en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían", trasladó Díez a Villalba, según éste.

En el segundo encuentro, Villalba no da la respuesta que espera Díez, que le vuelve a hacer la propuesta. "Leire insiste en conseguirme un destino de asesor de la Directora de la GC, a lo que me opongo radicalmente", detalla Villaba. "Me hace referencia a que los de arriba tienen conocimiento de lo hablado en la reunión del 10 de marzo y que cuente con su apoyo", detalla la declaración, donde señala que "Leire insiste que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su secretaría y otras al 1 del Gobierno".

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En este encuentro, Díez también habla abiertamente de la posición delicada del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Miguel Llamas, asegurando que "el nuevo DAO lo pondrá ella", asegurando que ningún candidato afín el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, podría prosperar, puesto que tendría "nulo apoyo en el Gobierno", donde "responsabilizan" a Marlaska "del desgaste al Gobierno", siempre según el relato de Villalba."l Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones que estaba llevando la UCO", detalla el informe.