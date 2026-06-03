El Gobierno amarra su relación con el PNV y descarta que prospere la moción instrumental de Feijóo

Moncloa lleva años cultivando su relación con el PNV. Un “socio prioritario” desde que facilitó la moción de censura de Pedro Sánchez hace ahora ocho años. Además de los sucesivos acuerdos de investidura desde entonces, los nacionalistas vascos mantienen un pacto global de gobernabilidad con el PSE-EE tanto en el gobierno vasco como en las juntas generales y grandes municipios. Precisamente por ello saltaron las alarmas después de que el presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, calificase de “irresponsable” la hoja de ruta de Pedro Sánchez de alargar la legislatura más allá de 2026. Un aviso tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el que se subió el tono tras la nueva investigación al PSOE por el caso Leire Díez. Desde entonces ha habido contactos y en el Ejecutivo trasladan tranquilidad, diferenciando lo que denominan una estrategia electoral partidista por parte del PNV de una relación institucional que aseguran tener amarrada.

De ahí que en Moncloa se descarte el apoyo de los nacionalistas vascos a una moción de censura instrumental -para convocar elecciones- si Alberto Núñez Feijóo da el paso de promoverla. El diálogo es “fluido y constante”, apuntan fuentes del Gobierno. Lo que sí reconocen son diferencias que vinculan más a cálculos electorales. De marcar distancias a un año de las elecciones municipales. Una decisión “legítima”, apuntan las mismas fuentes, pero que no cambiaría las “buenas relaciones” ni el interés compartido en . Tras ello, concluyen que “está tomada la decisión de agotar la legislatura”.

En lo que se refiere a la relación entre partidos otras fuentes socialistas reconocen los roces entre el líder del PNV y el del PSE, Eneko Andueza. El PNV mantiene un modelo de bicefalia, con separación de los liderazgos orgánicos e institucionales y primacía de los primeros. Esteban asumió la dirección del partido en marzo del pasado año, por lo que las municipales y forales del próximo año serán sus primeros comicios. La competición electoral con EH Bildu está detrás de algunos de estos movimientos, según otras fuentes parlamentarias, que señalan el “miedo” del PNV a no sumar con el PSE para retener las juntas generales tanto de Guipúzcoa como de Álava.

En el Gobierno son menos explícitos, aun diferenciando el contexto de sus relaciones a nivel institucional y orgánico y señalan que “quedan muchas políticas compartidas en el año que queda”. Además, entienden que pese a la tormenta judicial que cerca al PSOE no se estaría ante el ‘shock’ vivido hace un año por el caso Cerdán y la posterior entrada en prisión del ex secretario de Organización. Por ello insisten en que “más allá del ruido de las declaraciones políticas se sabe que estas mociones no van a existir nunca”.

Sin referirse concretamente a compromisos pendientes con el PNV, sobre todo en materia de traspasos de competencias, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, contraponía su “hoja de servicios” con socios como el PNV frente al “cinismo y desesperación” del PP para desinflar su moción de censura. Incluyendo en la ecuación a Junts, ponía como ejemplo que los populares “votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa” mientras el Gobierno habría alcanzado “importantísimos acuerdos que hacen avanzar en autogobierno en esos territorios”.

El “requiebro” de Feijóo

El líder de los populares se ratificó este martes en sus intenciones. "Defiendo la necesidad de un proyecto digno. No pretendo remover con quien, no busco atajos ni pedir favores, ni regalarlos. Quiero garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ayuda", explicó durante una intervención ante el empresariado catalán presente en el Cercle d’Economia, en Barcelona.

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La pretensión de Junts de que viaje a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont si tiene una propuesta sobre la mesa, la despachó tajante: "Hablemos de cosas serias". En el Ejecutivo hablan de “requiebro” del PP con la moción de censura y valoran que la sensación general es de falta de apoyos, por haber estado “insultando” hasta hace unas semanas tanto a PNV como a Junts.