Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

El PP agita la idea de una moción con convocatoria inmediata de elecciones para que Junts y PNV se retraten y relajar la presión interna

El líder de la oposición no ha rehuido nunca esa cuestión central, la de los eventuales apoyos a una moción de censura. "No me faltan ganas, me faltan votos", ha señalado hasta la saciedad en distintos momentos de la actual legislatura, la primera completa que vive en el puesto de mando en Génova.

Aunque la sala de máquinas de los populares ha tenido que hacer y rehacer una y otra vez el catálogo de argumentarios para despejar esta cuestión que invariablemente se pone sobre la mesa cuando estallan escándalos que afectan a Moncloa, singularmente el caso Koldo en 2024, el caso Cerdán el año pasado por estas fechas y ahora la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el auto del juez Santiago Pedraz que sienta las bases para investigar la supuesta trama de cloacas en el PSOE a través de la célebre 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez.

Ahora, la idea es situar la pelota en el tejado de Junts y el PNV y relajar así la presión interna. Por eso Feijóo lanzó el lunes en Telecinco, donde abrió la semana con una entrevista en profundidad, el compromiso de que, llegado el caso, él solo ofrecería "decencia y elecciones". Es decir, que a no mucho tardar se convocarían elecciones anticipadas. El portavoz nacional, Borja Sémper, evitó dar alguna pista más. Fuentes de la dirección nacional consideran que lo dicho por el presidente del partido no es nuevo, y que solo apela a una idea central, la de que son los nacionalistas catalanes y vascos los que más se juegan en este envite. "Hay que preguntarles a ellos", insisten casi por invariable respuesta.