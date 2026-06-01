Mónaco y España: 150 años de diplomacia y amistad de las dos familias reales

La imagen tiene algo de reencuentro entre parientes lejanos... que se llevan bien. Felipe VI ha recibido este lunes en el Palacio de la Zarzuela al príncipe Alberto de Mónaco, que realiza una visita de apenas un día a España para conmemorar los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Más allá de la agenda oficial, el encuentro vuelve a poner el foco sobre una relación singular, construida no solo desde la diplomacia, sino también desde los vínculos familiares entre los Grimaldi y los Borbones.

La historia tiene uno de sus símbolos más elocuentes en la reina Victoria Eugenia, bisabuela paterna de Felipe VI. La soberana española fue madrina de bautismo de su nieto, el entonces príncipe Felipe, pero también del heredero monegasco, Alberto II. ¿De dónde viene esa relación? Décadas antes, Victoria Eugenia había estrechado una profunda amistad con la princesa Grace de Mónaco, madre de Alberto. Cuando la actriz estadounidense llegó al Principado convertida en princesa, parte de la realeza europea observó con recelo a aquella estrella de Hollywood. La reina española, sin embargo, le brindó apoyo y cercanía. Grace nunca olvidó aquel gesto y la relación entre ambas mujeres terminó por crear un vínculo especial entre las dos familias.