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Trama del PSOE, en directo | Reacciones, registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero y última hora del juicio a David Sánchez
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Iván Gil
El Gobierno acota la nueva trama investigada a Santos Cerdán: “Lo que hay son personas concretas con nombre y apellido”
Los socialistas se atrincheran tras la llamada de Sánchez a apretar filas y a la espera de su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones agitan de nuevo la guerra sucia judicial.
Jose A. Rico
El CIS publica su primera encuesta tras las elecciones de Andalucía en pleno aluvión judicial sobre el PSOE
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este viernes, a las 12.30 horas, su barómetro del mes de mayo, cuyo trabajo de campo se realizó en plena campaña de las elecciones andaluzas, en las que el PP perdió la mayoría absoluta y el PSOE sufrió otro batacazo, y antes del goteo de causas judiciales que afectan a los socialistas, como la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la presunta trama para boicotear investigaciones que perjudicaban al partido.
Jose A. Rico
Sondeo GESOP: El 73% de los españoles creen que Zapatero es responsable de los hechos de los que le acusa el juez
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigación a un expresidente del Gobierno en España, ha abierto el debate sobre la solidez de las acusaciones contra el exlíder socialista, que está citado a declarar el 17 de junio. Por el momento, el juez José Luis Calama ve indicios de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero, ¿cómo ven los españoles esta investigación? Existe un amplio consenso sobre la gravedad del caso y la responsabilidad de Zapatero, aunque también hay recelos acerca de las actuaciones del juez.
Tono Calleja Flórez
La Policía requisó 258.000 euros en efectivo al exviceministro venezolano que ofreció a Leire Díez pagar 300.000 euros para atacar a un fiscal
Los agentes llevaron a cabo un registro de su vivienda que ordenó el juez Santiago Pedraz a petición de la Fiscalía de Suiza.
Cristina Gallardo
El juez Calama reclama más información a Suiza sobre el banco sospechoso de participar en el blanqueo de Plus Ultra
La petición, tramitada un día antes de la entrada en el despacho de Zapatero en Ferraz, también incluye a Simon Verhoeven, investigado por blanquear mediante la venta de relojes de lujo
Jose A. Rico
Sondeo GESOP: El 45% de los españoles piden a Feijóo que presente una moción de censura contra Sánchez y el 42% lo rechaza
El 76% de los votantes del PP apoyan que su líder impulse la moción contra el Gobierno por la imputación de Zapatero.
Iván Gil
Sánchez dará explicaciones en el Congreso sobre la situación judicial del PSOE después de que lo haga Zapatero ante el juez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la próxima reunión del Consejo Europeo. Las explicaciones tendrán que esperar así cerca de un mes, según confirman fuentes del Gobierno, pues la cumbre de los Veintisiete se celebrará el 19 de junio.
Sumar amenazó a Sánchez con abrir un frente en el Gobierno si no comparecía en el Congreso 'motu proprio': "O lo hacía él o lo pedíamos nosotros"
El ala minoritaria del Gobierno pactó con Moncloa la comparecencia del presidente de Gobierno tras la solicitud planteada por varios socios
Moncloa y Sumar pactaron la comparecencia de Pedro Sánchez en el Gobierno tras la amenaza de que el socio minoritario de coalición la solicitase formalmente. La presión sobre el Ejecutivo y el PSOE ha ido en aumento en las últimas horas, tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el caso SEPI, la entrada de la UCO en la sede socialista y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una presión que se traslada también a sus socios, que empezaron a distanciarse del PSOE y exigieron más explicaciones, llegando a registrar una solicitud formal de comparecencia del presidente de Gobierno. Una iniciativa a la que Sumar amagó con unirse y que acabó llevando a que Sánchez precipitara su anuncio de comparecencia.
La mitad de los españoles piden a Sánchez que dimita si se demuestran las acusaciones contra Zapatero
Por segundo año consecutivo, la sombra de la corrupción golpea al PSOE en el último tramo del curso político. Si el año pasado el terremoto lo provocó la caída de Santos Cerdán, este mes ha tenido dos potentes réplicas: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigación a un expresidente del Gobierno en España, y la presunta trama que operaba desde el corazón del partido para torpedear causas judiciales que perjudicaban al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez se aferra al hecho de que a la oposición no le salen los números para una moción de censura, pero los socios parlamentarios empiezan a marcar distancias ante el temor a que las investigaciones pueden acabar siendo aún más explosivas. La reclamación de elecciones anticipadas comienza a oírse, incluso, en voces socialistas.
¿Qué opinan los españoles que debería hacer Sánchez? Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) efectuada esta misma semana, pero antes del estallido de la última causa contra el PSOE con registros en la sede del partido, muestra que el 52,7% de la ciudadanía cree que el presidente debería dimitir si se demostraran las acusaciones contra Zapatero. Hay otro 22,9% que considera que Sánchez debería asumir responsabilidades políticas, pero sin renunciar al cargo. Es decir, tres de cada cuatro españoles (75,6%) exigen responsabilidades al jefe del Ejecutivo en caso de que aparezcan pruebas contra Zapatero, ya sea con su dimisión o con alguna otra medida, como podría ser el adelanto electoral. Solo el 18,3% rechaza que Sánchez tenga que asumir responsabilidad alguna por el caso Plus Ultra.
Prácticamente a la vez que Pedro Sánchez ha solicitado su comparecencia en el Congreso, varios socios registraban una petición para que rindiera cuentas en la Cámara Baja. ERC, Podemos y BNG han presentado la solicitud para que el presidente del Gobierno acudirá a "dar explicaciones sobre las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno".
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