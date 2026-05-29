Prioridad nacional, ayudas al campo, menos impuestos y lucha contra la "inmigración ilegal": las exigencias de Vox para pactar con Juanma Moreno

Han pasado 11 días desde las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo y todavía no hay negociaciones ni pistas sobre ellas. Mientras en el PP insisten una y otra vez en que todavía “hay tiempo”, desde el presidente Juanma Moreno, hasta sus diputados, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, pide “hora y día” a los de Moreno para sentarse a negociar y alcanzar un acuerdo que permita un Gobierno en la comunidad.

Pese a que el PP aumentó sus votos con respecto a las últimas elecciones, Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta que le permite gobernar en solitario. El dirigente popular insistió durante la campaña electoral que gobernar con Vox es “un lío”, sin embargo, no tiene otra opción. Así, los apoyos de Vox en la investidura y en la aprobación de leyes será fundamental a lo largo de toda la legislatura. Eso sí, Moreno confía en que no sea necesario que los de Gavira tengan que entrar en su gobierno.

En Vox sostienen que su recetario está claro: prioridad nacional, ayuda al campo, bajada de impuestos y lucha con la “inmigración masiva”. Nada de esto es nuevo, lo han aplicado en otras negociaciones con el PP tras los últimos comicios en Extremadura o Aragón. “¿Qué ve de mal en esas medidas Moreno cuando sus compañeros las han aprobado?”, se ha preguntado Gavira ante los medios.

"Andalucía no tiene ni un segundo que perder"

Si bien el líder de la formación de Santiago Abascal en la comunidad autónoma ha evitado pronunciarse sobre si exigirán asientos en el Consejo de Gobierno, Gavira ha insistido en la importancia de sentarse en la mesa. “Escuchamos mucho runrún, pero contactos serios no ha habido”, ha explicado tras subrayar que “el que tiene la mayoría de votos es el señor Moreno” y puntualizar que es el dirigente popular quien debe descolgar el teléfono.

“Andalucía no tiene ni un segundo que perder”, ha asegurado el dirigente de Vox a preguntas de la prensa, que ha cargado contra el presidente en funciones por insinuar en una entrevista “que le encantaría pactar con el PSOE como en Bruselas”. Así, le ha reiterado al líder popular que, si quiere ser presidente, tiene dos opciones: “O pacta con Vox o pacta con la izquierda”. “Vox está dispuesto a ello”, ha apuntado.

Más relajado está el todavía portavoz de los populares en el Parlamento, Toni Martín, que, aunque ha recordado que la responsabilidad de negociar depende del presidente en función, sí que ha aclarado que “hay tiempo”. “No veo que haya tanta urgencia porque hasta el día 11 no se constituye el Parlamento”, ha defendió para recordar que quedan 15 días. Así, ha insistido en que “las cosas hay que hacerlas con tranquilidad y sin nerviosismo”.

Los plazos parlamentarios

Los populares, como explicó el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, este martes, está "analizando" la situación y las posibilidades. Lo que parece que tienen claro es que sus intereses pasan por replica run pacto similar al que tiene el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con Vox, con quienes pacta de forma puntual para sacar adelante distintas medidas. De hecho, el propio Feijóo lo definió como "un modelo a imitar".

Los plazos parlamentarios están claros. El próximo 11 de junio quedará constituido el Parlamento y se nombrarán a los miembros de la Mesa, cargos con los que ambas formaciones pueden comenzar la negociación. A partir de ahí, el presidente de la Cámara tendrá 15 días hábiles para nombrar a un candidato a la investidura, cuyo plazo para acudir a un pleno finalizará a finales de septiembre.