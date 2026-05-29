El PP liderará las acusaciones populares en el Caso Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que otorga al Partido Popular la dirección letrada de la acusación popular en la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya defensa manifestó por escrito su coincidencia con esta decisión del magistrado, que obliga a las organizaciones personadas a coordinar su postura en este caso y unificar la petición de diligencias.

Además del PP, formarán parte de la acusación popular organizaciones habituales en las causas contra el Gobierno como Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Ciudadanos, a los que se unen otras nuevas (el Partido Valores) y un abogado particular. Se ha rechazado la del exjuez Fernando Presencia, expulsado de la carrera e investigado por urdir una trama para enriquecerse con bulos dirigidos contra jueces y fiscales.

En un auto dictado este jueves, el magistrado explica que si se atiende al criterio establecido por el Tribunal Supremo de priorizar a la primera acusación que se personó, en ese caso sería la de Vox. Sin embargo, aclara que no se trató de una personación válida y plenamente eficaz, pues carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia, en particular, la aportación del correspondiente apoderamiento que acreditara la representación invocada.

Calama indica que la segunda acusación que se personó en las actuaciones, apenas unos instantes después que la primera, fue la del PP, que sí cumplía íntegramente las exigencias legales mediante la aportación de la totalidad de los documentos procesales necesarios para su válida constitución como parte. Agrega que, aún en la hipótesis de considerar que las referidas actuaciones pudieran situarse en un plano de proximidad temporal que relativizara la aplicación estricta de dicho criterio, procedería atender a otros elementos complementarios que finalmente acreditan que debe ser el PP quien ejerza la dirección letrada en este caso.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero / EUROPA PRESS

Mayor representatividad

El juez tiene en cuenta a la hora de agrupar las acusaciones la "representatividad institucional y social de las entidades concurrentes", que a su juicio "no puede anudarse a consideraciones de naturaleza ideológica o de oportunidad política, vedadas al ámbito jurisdiccional, sino que ha de reconducirse a parámetros objetivos, entre los que destaca de manera singular la presencia en las Cortes Generales, en cuanta expresión de la legitimación democrática derivada del sufragio ciudadano".

Desde esta óptica, aduce que "el Partido Popular presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal", lo que a su juicio refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares”. En síntesis, optar por el PP lo considera "la solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular”.

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Por otra parte, el juez confiere un plazo de dos días al abogado del PP para que manifieste si ratifica los escritos presentados hasta la fecha por las distintas acusaciones populares, que se encuentran pendientes de resolución y, en su caso, que proceda a su armonización, de forma que se unifiquen y concreten a fin de dotarlas de coherencia y evitar duplicidades o contradicciones. Se trata de escritos que ya adelantan pruebas a realizar e incluso la adopción de medidas cautelares contra Zapatero de cara a su declaración fijada para los próximos 17 y 18 de junio.