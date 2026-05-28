La fiscalía pide que no se juzgue a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

Por su parte, Rafael Arenas Marmejo, que defiende a Francisco Martos, ex diputado de Cultura en el momento en el que se realizó la contratación de David Sánchez; Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud en aquel momento; y Emilia Parejo, ex directora de Cultura en la Diputación de Badajoz, ha incorporado cuatro vídeos que ha publicado recientemente el periódico The Objetive que ilustran lo ocurrido en el congreso federal de 2026 en el que Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE. Con él quiere demostrar que cuando se creó la plaza no “tenía la influencia” como para influir en la creación de dicho puesto. Además, el letrado ha señalado que hay pocos indicios contra sus defendidos, muchos menos que contra el que entonces era diputado de Personal, Antonio Garrote. Así ha dicho que “a pesar de haber más indicios contra él que contra Francisco Martos que solo firmó un visto bueno” a él no se le ha investigado dentro de esta causa. “Si no hay indicios claros sobre el señor Garrote, menos para mis defendidos”, ha dicho. Por ello ha pedido que se anule la instrucción del juicio o la absolución de sus clientes.