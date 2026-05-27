La UCO entra en la dirección de la Guardia Civil para interrogar a dos oficiales perjudicados por la trama Leire

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede de la Dirección General instituto armado, ubicada en la calle Guzmán el bueno de Madrid, para interrogar a dos oficiales que habrían resultado perjudicados en el presunto complot en el que habría participado la exmilitante socialista Leire Díez contra esta unidad de investigación para desestabilizar causas judiciales dirigidas contra el Gobierno.

La diligencia está relacionada con la operación que desde primeras dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que también ha ordenado a los agentes de la UCO acudir a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra esta trama, en la que involucra a la actual gerente del PSOE, Ana Fuente, al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalhttps://www.elperiodico.com/es/politica/20260527/uco-entra-direccion-guardia-civil-130705690ucía Gaspar Zarrías, entre otros.

Hace aproximadamente un año, El Confidencial publicó el vídeo de una reunión en el que Leire Díez aparece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto Armado, Antonio Balas, y a un fiscal Anticorrupción. Díez se viene defendiendo de estas acusaciones asegurando que es una simple periodista buscando información para hacer un libro un caso concreto de fraude de hidrocarburos.

Estas actuaciones ya estaban tratando de ser aclaradas por un juez ordinario de Madrid, Arturo Zamarriego, que ya ha tomado declaración a Díez, Santos Cerdán y a Zarrías, entre otros, por lo que previsiblemente se acabe inhibiendo en favor de la Audiencia Nacional, que ha lanzado esta operación concreta por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.