TS
El Tribunal Supremo rechaza la pretensión de Baltasar Garzón de ser readmitido como juez
El CGPJ expulsó al exjuez Baltasar Garzón de la carrera judicial después de que el TS le condenara en 2012
EFE
El Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión del exjuez Baltasar Garzón de ser readmitido en la carrera judicial de la que fue expulsado tras ser condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión investigados en el 'caso Gürtel' y sus abogados.
Así lo acuerda el Supremo en una sentencia en la que desestima el recurso de Baltasar Garzón contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de inadmitir su solicitud de revisión de los acuerdos de este órgano en cumplimiento con el dictamen de un Comité de la ONU que determinó que se vulneraron sus derechos fundamentales al inhabilitarle como magistrado.
El CGPJ expulsó a Baltasar Garzón de la carrera judicial después de que el Tribunal Supremo le condenara en 2012 por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.
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