Sánchez promete actuar con contundencia “si hay comportamientos irregulares nuevos” en el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a colaborar con la justicia y a actuar con contundencia “si hay comportamientos irregulares nuevos” en el PSOE después de la imputación de la gerente del partido, Ana Fuentes, y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE para requerir documentación sobre Leire Díez, la llamada ‘fontanera’ del partido. En declaraciones a los medios durante una rueda de prensa desde el Vaticano, tras celebrar una audiencia con el Papa León XIV, el jefe del Ejecutivo se ha referido a un requerimiento, no un registro, para insistir en que habrá “total colaboración con la justicia”.

Sánchez se ha manifestado con prudencia, al contrario que en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha vuelto a defender. Mientras que en el caso del expresidente socialista ha asegurado que “no hay motivo para cambiar de posición”, manteniendo su apoyo y confianza tras leer el sumario, sobre la investigación conocido este miércoles ha querido “no restar importancia ni gravedad”. En este punto, ha señalado que como ya se ha hecho en otros momentos, “actuaremos con la misma contundencia con la que hemos actuado antes”.

Aunque el jefe del Ejecutivo retrasó en más de 30 minutos la hora prevista de su comparecencia para informarse sobre las novedades de la investigación, dijo desconocer que se haya imputado a la gerente del partido o al que era número dos de Santos Cerdán, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano. Con todo, echó tierra de por medio sobre el “bulo de la financiación irregular”, una línea roja para los socios de investidura, y defendió que la gerente “ha llevado las cuentas de manera escrupulosa”.

El presidente del Gobierno ha salido también al paso de las presiones de figuras en su partido como Emiliano García-Page, que reclaman adelantar las elecciones generales. Algo que ha descartado y justificado consumar la legislatura en aras de preservar la "estabilidad" y, con ella, combatir con mejores números económicos la crisis energética.

“No puedo convocar elecciones por intereses partidistas, sino por el interés general de los ciudadanos”, dijo en un contexto “con guerras por todo el mundo y crisis que exigen respuestas eficaces y equitativas”. Abrir un periodo electoral adelantado, añadió, supondría “meter al país en una parálisis”, tanto porque todavía queda un año para la ejecución de los fondos europeos como porque “después de unas elecciones vienen procesos de investidura” que suelen prolongarse durante meses, como se ha visto en otros países de nuestro entorno o en las comunidades autónomas que recientemente ha celebrado comicios.

"Ni registro ni financiación ilegal"

Al mismo tiempo que el presidente del Gobierno mantenía a primera hora una audiencia con el Papa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz. Los socialistas se precipitaron en desmentir al PP para asegurar que “no es registro ni financiación ilegal”, al tratarse de un requerimiento de información en relación con Leire Díez y el caso SEPI. Por ello, acusaron al PP de utilizar durante la sesión de control al Gobierno estos dos términos que serían falsos y cuestionan que llevasen preparadas las preguntas con este asunto antes de que se conociese públicamente.

“Esperemos que retiren sus palabras y pidan disculpas”, instan las mismas fuentes. La financiación ilegal es una línea roja para los socios del Gobierno, como ha vuelto a recordar este mismo miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Se habría imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

El jefe del Ejecutivo inició su viaje a Italia este martes para ofrecer un discurso en la sede de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, en el marco de la Semana de la Nutrición y en el contexto de las enormes disrupciones que está provocando el cierre del estrecho de Ormuz. Tras ello, por la tarde mantuvo un encuentro con empresarios de diferentes compañías como Navantia, Fincantieri, Indra, Leonardo, Sapa, Sacyr, Webuild, Renfe o Ferrovie dello Stato.

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Desde Moncloa resaltan la coincidencia de mensajes con el Papa en materia de inmigración, paz e inteligencia artificial. Sin esperar a que valide políticas concretas del Gobierno durante su viaje a España entre el 6 y el 12 de junio, sí se esperan mensajes que refuercen medidas como la regularización extraordinaria de migrantes a la que se oponen Partido Popular, Vox y Junts.