Estudio sobre la desinformación
Encuesta CIS: Los españoles señalan a Vox y al PSOE como los partidos que más bulos propagan
El 85% de los ciudadanos consideran que la desinformación y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia
Jose Rico
El 85% de los españoles consideran que la desinformación, los bulos y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia y el 86% apuesta por "regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas". Son las principales conclusiones de un estudio sobre "desinformación y humor" publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que un 61,2% de la ciudadanía señala a la política como el ámbito donde más desinformación se produce, y que un 91,7% cree que hay partidos que utilizan medios para desinformar.
A la hora de señalar culpables y determinar qué partidos usan en mayor medida la desinformación, Vox y el PSOE son los que salen peor parados. Uno de cada tres encuestados (34,2%) apuntan a la formación ultra de Santiago Abascal, y el uno de cada cuatro (23,7%) responsabiliza principalmente a los socialistas. El resto de partidos quedan a gran distancia: el 7,7% señala al PP; el 1,4%, a Podemos, y el 0,4%, a Se Acabó la Fiesta. Un significativo 20,3% de los españoles entienden que todos los partidos políticos emplean la desinformación.
El estudio ha sido realizado entre el 4 y el 19 de mayo sobre una muestra de 3.493 entrevistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Rey llega este martes a Murcia para anunciar al ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026: conoce a los finalistas
- El Rey llega a Murcia para desvelar al ganador del Premio Princesa de Girona de Investigación 2026
- Delincuentes armados con hachas alunizan y desvalijan el Cash Converters del Espacio Mediterráneo de Cartagena
- Un accidente provoca tres kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Librilla
- Quantix elige Murcia para su centro de chips ciberseguros que creará 152 empleos directos
- El Ayuntamiento de Cartagena tiene pendiente por pagar 800 facturas valoradas en más de 12 millones de euros
- El bar murciano que parecía uno más y acaba de ser elegido entre los mejores de España en unos premios históricos
- Pánico en un pueblo de Murcia: vecinos llaman a la Policía al creer que había un tigre suelto en los tejados