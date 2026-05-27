'Caso David Sánchez': un juicio con 42 testigos y peritos y la declaración de los investigados al final

42 testigos y peritos están citados a testificar en el juicio del ‘caso David Sánchez’, en el que el hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, están acusados, junto a otros cargos y trabajadores de la institución provincial, de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Los investigados, a solicitud de sus abogados, declararán en último lugar para gozar de una mayor garantía de defensa, al poder así conocer antes de sus comparecencias los testimonios del resto. No obstante, todos permanecerán en la sala de vistas de principio a fin.

El calendario no es inamovible

El proceso arranca este jueves y está previsto que acabe el próximo 4 de junio, pero este calendario no es inamovible, ya que, en función del desarrollo de las sesiones, si fuera necesario, se prolongará (acortar parece casi imposible por el gran número de testigos, acusados y abogados de la defensa y las acusaciones populares). De hecho, hasta la segunda quincena de junio no hay señalamientos en la Audiencia de Badajoz en previsión a que se pudiera dilatar.

Los primeros dos días solo habrá sesiones de mañana y se dedicarán a dilucidar las cuestiones previas que planteen las partes. Las declaraciones comenzarán el 1 de junio. Para evitar las esperas, la Audiencia ha organizado un horario con los turnos: 15 testigos el día 1; otros tantos el 2; y 13 el día 3.

Así, el próximo lunes testificarán el director del conservatorio Bonifacio Gil cuando se contrató a David Sánchez, Evaristo Valentí; su sucesora en el cargo hasta el año pasado, María del Rosario Mayoral; y la directora del conservatorio Juan Vázquez, Yolanda Sánchez.

También ese día comparecerán Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes a la plaza que se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno; José Luis Albarrán, técnico de Recursos Humanos de la Diputación; José Ramón Suárez, exjefe de Recursos Humanos; Julián Expósito, exdirector del área de Presidencia; Francisco Serrano, exdelegado del sindicato CSIF; José María Cumbres, secretario general de la diputación en 2017; y Enrique Pedrero, su sucesor. Estos dos últimos, en calidad de testigo-perito.

Además, declararán asimismo Ignacio Sánchez Rubio, el dueño de la vivienda en alquiler por la que se interesó David Sánchez; Álvaro Jaén, portavoz de Podemos en la Asamblea hace 9 años; y Encarnación Cabezas, Emilio Hurtado y Clara Isabel Santos, funcionarios de la Agencia Tributaria.

El 2 de junio están previstas las declaraciones de Cristina de Frutos, otra de las aspirantes a la plaza adjudicada a David Sánchez; Ángel Carlos Díaz, interventor de la institución provincial; Ángel Seco López (testigo-perito); Víctor Peralta; y Estrella Gordillo, exdiputada de la Asamblea de Extremadura.

Esa misma jornada, según el orden de turnos, testificarán José María Sánchez, exdiputado provincial; Inmaculada Cordón, María Luisa del Viejo, Alejandro Vázquez; y Santiago Cuadrado, funcionarios y cargos de la diputación. Igual que Francisco Flores, María Jesús Bernáldez, Inmaculada López y Cristina Correa, que serán los siguientes en prestar declaración el martes, jornada que cerrará Ramón Díaz Farías, vicepresidente tercero de la institución provincial y diputado de Recursos Humanos.

Agentes de la UCO

En el tercer y último día de testificales, el 3 de junio, están citados Juan Francisco Durán, Miguel Ayuso, María Martínez y nueve agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que intervinieron en la investigación dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma.

A los testigos que ya declararon en la fase de instrucción, se suman ahora otros propuestos por las partes.

Después será el turno de los 11 investigados (no se ha informado del orden), tras lo que acusaciones populares y defensas expondrán sus informes finales, antes de que el juicio quede visto para sentencia.