Feijóo critica que socios de Sánchez pidan un Gobierno "limpio" pero no actúen: "Vamos a ver si hacen lo que dicen"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes a los socios de Pedro Sánchez que pidan un Gobierno "limpio" pero no actúen y sigan sosteniendo al Gobierno "más sucio" de la democracia española. Tras asegurar que España ya aparece como "uno de los centros de corrupción mundial", ha avisado que los votantes de esos partidos no está dispuestos a "cubrir la corrupción".

"Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen", ha manifestado Feijóo en un acto en Sevilla, tras visitar unas viviendas de promoción oficial en la capital hispalense junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz Ruiz.

El presidente del PP ha indicado que, "de momento", lo que saben es que lo que están diciendo los socios del PSOE "no concuerda con sus actos" porque "están manteniendo el Gobierno más sucio de la democracia española".

"Los socios que están manteniendo al Gobierno dicen que quieren un Gobierno limpio y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un Gobierno limpio estén sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país", ha aseverado.

¿Una moción de cesura?

Al ser preguntado si en esta situación la presentación de una moción de censura --para convocar elecciones inmediatamente-- cobra más sentido, Feijóo no ha aludido a la moción y ha puesto de nuevo el foco en los aliados parlamentarios del PSOE.

Así, les ha advertido que sus votantes tienen "criterio" y no están "dispuestos" a "cubrir la corrupción" como, a su entender, hacen en este momento los dirigentes de esas formaciones al apoyar a Pedro Sánchez.

"Si creen ante sus votantes que es mejor apoyar un Gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes", ha manifestado el presidente del PP, que ha subrayado que es "inédito" que esos socios sigan apoyando al Gobierno "pase lo que pase y ocurra lo que ocurra".

España aparece como "uno de los centros de corrupción mundial"

Bajo el lema 'El cambio está más cerca', el jefe de la oposición ha indicado que "realmente el único que ha subido al mismo ritmo del precio de la vivienda son los casos de corrupción del sanchismo". "Llegaron hace ocho años diciendo que iban a limpiar la corrupción y hoy España tiene el Gobierno más corrupto de los 48 años de democracia española", ha proclamado.

Feijóo ha asegurado que "mientras se acumulan los escándalos, las imputaciones y los delitos, millones de españoles se preguntan cada día cuando van a su trabajo cómo es posible que se haya degradado tanto la vida política" de España y "cómo es posible estar viviendo el mayor periodo de decadencia" en 48 años.

El líder del PP ha resaltado que lo "verdaderamente grave" y "peligroso" ya no "solamente es la corrupción del gobierno" sino acostumbrarse a vivir en esta situación porque "no es normal" ir a "uno o más escándalos por día" ni que "normal que España ya aparezca como uno de los centros de corrupción mundial".

"Y es que, si es grave todo lo que está pasando, es mucho más triste y mucho más grave que España ya forme parte de organizaciones criminales de corrupción internacional", ha afirmado, para añadir que es evidente que están "perdiendo un extraordinario crédito internacional" y "una reputación de un país sólido y decente".

Empeña su palabra en "erradicar" la corrupción si gobierna

Por eso, Feijóo ha indicado que el cambio ha de consistir en "erradicar cualquier actitud de corrupción en la política". "Y yo empeño mi palabra de que así sea. Les aseguro que el cambio y la corrupción son incompatibles. Y si alguien se equivoca, verán ustedes cómo tiene consecuencias inmediatas", ha garantizado.

Feijóo ha indicado que la situación de corrupción que están viviendo es también de "extraordinaria tristeza" para los políticos porque al final se corre el riesgo de que la gente "no distinga entre un político y otro" y crea que todos son "persona indecentes".

A su entender, las familias merecen que el Gobierno "se ocupe más del IVA y menos de la UCO y de la UDEF". "Merecen que la agenda sea la agenda de sus problemas y no la agenda de tribunales", ha apostillado.

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Así, ha destacado que llevan varios meses en los que las noticias son "corrupción, más corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida" o "pertenencia a organización criminal". "Comprenderá que ya los españoles se están familiarizando con el Código Penal y eso es un problema existencial para nuestro país", ha exclamado.