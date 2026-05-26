El Congreso retira la acreditación a Vito Quiles durante tres meses y apunta a la misma sanción para Bertrand Ndongo

El Congreso ha impuesto la primera sanción en firme al agitador ultra Vito Quiles. Tras la retirada cautelar de su acreditación como periodista, la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, ha acordado este martes fijar un plazo de tres meses durante los cuales el trabajador de 'Estado de Alarma' no podrá acceder al Congreso. Se ha resuelto así una de las primeras denuncias contra Quiles por grabar a José Luis Rodríguez Zapatero en los pasillos de la Cámara Baja y difundir esas imágenes, algo que está prohibido para los redactores, como es su caso, y solo permitido para fotógrafos o técnicos televisivos. En el caso de Bertrand Ndongo, la Mesa plantea la misma sanción por haber reventado una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, pero le ha dado un nuevo plazo de diez días para plantear alegaciones.

El pasado 11 de diciembre, Quiles usó su teléfono móvil para grabar al expresidente del Gobierno dentro del recinto del Congreso y después publicó esas imágenes en sus redes sociales. La denuncia contra él se presentó unos días después y desde entonces se ha estado tramitando. Este martes, la Mesa del Congreso ha tomado la decisión a la vista del informe elaborado por los letrados en el que se apunta a que Quiles cometió dos infracciones graves: la toma de imágenes y su posterior difusión. Ambas conductas están tipificadas en el reglamento de la Cámara Baja, que se reformó en el verano pasado para hacer frente a las conductas de los agitadores ultras.

En el informe de los letrados, tal y como se recoge en el reglamento, se propone una sanción de entre 11 días y tres meses. La Mesa ha optado por el máximo posible aferrándose al informe elaborado por el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria en el que se detalla que la actitud de Quiles supuso un "grave daño" a la imagen de la Cámara, un "atentado al decoro" y que perjudicó el normal funcionamiento del Congreso y el trabajo de los periodistas acreditados. También se ha resuelto otra denuncia por haber grabado a Pedro Sánchez, pero en este caso los letrados consideran que no se puede probar que fuera él quien captó las imágenes