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La policía encontró casi un centenar de joyas en el despacho de Ferraz que Gertru atribuye a "don José Luis y doña Sonsoles"

Fueron encontrados,junto a varios relojes, durante el registro practicado el pasado martes en el despacho del expresidente, donde los agentes recogieron también decenas de agendas y otra documentación

Joyas encontradas en el despacho de Zapatero

Joyas encontradas en el despacho de Zapatero / Redacción

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

Los agentes de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional encontraron casi un centenar de joyas y relojes en una caja fuerte situada en una de las habitaciones del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz que según su secretaria, Gertrudis 'Gertru' Alcázar procedía de la vivienda "de don José Luis y doña Sonsoles", según detalla el acta de entrada y registro en estas dependencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Entre el material recogido, collares, pulseras, brazaletes, conjuntos de sortija y pendientes de lo que parecen ser piedras preciosas, algunos de ellos dentro de bolsas con la inscripción Presidencia del Gobierno. También se incautaron en estos despachos decenas de agendas y se procedió a la descarga del ordenador de la secrearia del expresidente.

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