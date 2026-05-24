El PP exige a Sánchez aclarar qué influencia tenía Zapatero: "Es el mayor escándalo de la política en nuestro país"

La cascada de revelaciones alrededor del caso Plus Ultra que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es visto por el PP como el elemento definitivo que hará caer a Pedro Sánchez de la Moncloa. Este domingo, en un acto desde Barcelona, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno que aclare hasta qué punto tenía influencia Zapatero en el Consejo de Ministros. "Es la parte de la película que nos falta por conocer. En quién influyó Zapatero en su presunto tráfico de influencias", ha expuesto.

Como la respuesta a la pregunta es complicado que llegue, Tellado ha llegado a sus propias conclusiones. El dirigente popular ha asegurado que "Zapatero no pudo delinquir sin Sánchez", y se ha mostrado convencido de que la orden de rescatar a la compañía aérea llegó desde la cúspide del Gobierno. Para los populares, hasta que no haya explicaciones, "todo el Consejo de Ministros del Gobierno de España está bajo sospecha". "Es el mayor escándalo que ha vivido nunca la política en nuestro país", ha concluido.

"¿Sabéis que diferencia hay entre Sánchez y Alí Babá? Que Alí Babá solo tenía 40 ladrones y que en el partido socialista hemos perdido la cuenta" Miguel Tellado — Secretario general del PP

A partir de aquí, Tellado ha iniciado una sucesión de reproches más o menos ocurrentes contra Zapatero y el PSOE. "¿Sabéis que diferencia hay entre Sánchez y Alí Babá? Que Alí Babá solo tenía 40 ladrones y que en el partido socialista hemos perdido la cuenta", ha dicho. También ha utilizado como armas de ataque algunas de las señas de identidad del Zapatero presidente, como el 'talante' o su apodo de 'Bambi': "Resulta que el talante escondía un mangante". "Quisieron hacernos creer que se inspiraba en este cervatillo sacado de Disney y en realidad era una película de gánsteres", ha remachado.

Aprovechando que visitaba a Catalunya, también ha acusado a ERC y Junts de ser cómplices de los escándalos que afectan al Gobierno, ya que en 2023 sus votos sirvieron para hacer presidente a Sánchez. También aquí ha recurrido a la burla para referirse al líder de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián: "Dice que tiene roto el corazón [por la situación de Zapatero]. Ooooh... Lo que no se rompe es su apoyo al Gobierno. Está tan podrido como él".

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Pero más allá de los reproches, también ha recordado el papel clave que tiene Cataluña para desalojar a Sánchez de la Moncloa. Son muchas las victorias del PSOE en las elecciones generales -como las de Zapatero y Sánchez, sin ir más lejos- que se cimentaron en sus grandes resultados en la comunidad catalana. Es por esto que ha pedido al PP catalán que centre sus esfuerzos en crecer electoralmente. En las últimas generales lograron seis escaños, que pudieron ser ocho si hubieran sumado algunos votos más. Tellado quiere eso ochos parlamentarios y, si puede ser, un poco más. "El PP de Cataluña es un pilar para dar un salto adelante hacia el cambio político en nuestro país", ha concluido.