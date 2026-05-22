VOX
Santiago Abascal se reúne con el nuevo embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr.
En el encuentro, el líder de Vox ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción
EFE
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este viernes con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.
Según ha publicado Abascal en su cuenta oficial en X, en este encuentro ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y que también tienen una preocupante dimensión internacional".
"Como llevo haciendo desde hace años con todos nuestros socios y aliados internacionales, he dedicado tiempo a explicar la grave situación que atraviesa España", ha publicado Abascal en el mensaje en red social.
Más de una hora ha durado la reunión entre el presidente de Vox y el embajador, a quien ha explicado la postura y las diferentes acciones de la formación política en el ámbito nacional e internacional.
- El juez deja en libertad al cirujano de la Arrixaca investigado en el fraude de las prótesis y a un comercial de Logimed
- La ‘trama de las prótesis’ sacude al SMS: once detenidos y casi siete millones defraudados
- Investigan a seis médicos por la presunta falsificación de más de 250 recetas en la Región de Murcia
- El hijo de Ballesta 'preside' la investidura de la alcaldesa de Murcia
- Los autónomos que cobran solo en efectivo, en el punto de mira de UPTA: 'Es competencia desleal para los que sí cumplen
- Derriban en Totana la discoteca que convirtió al municipio en una referencia de la noche murciana durante los 80 y los 90
- Salud activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en Urgencias de la Arrixaca
- María Dolores Ruiz sospecha de maniobras entre Beatriz Sánchez del Álamo y el PP para impedir que prospere la moción de censura en Cartagena