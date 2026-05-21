Vox presiona a Juanma Moreno y le urge a "dar un paso al frente" para negociar en Andalucía: "No vamos a regalar la investidura"

Cuatro días después de las elecciones del 17M, Vox empieza a presionar al PP. Su candidato en Andalucía, Manuel Gavira, ha comparecido por primera vez desde Cádiz para exigir a Juanma Morenmo que "dé un paso al frente " y comience las negociaciones. Gavira mostró "mano tendida" y eludió concretar si planteará como exigencia entrar en el Gobierno andaluz pero al mismo tiempo lanzó una advertencia: "No vamos a regalar la investidura a nadie porque sería defraudar a quienes nos votaron".

Gavira ha hecho, de esta forma, un llamamiento al PP para que empiece de forma inmediata la negociación. "Hay que sentarse a hablar y discutir punto a punto, con plazos de ejecución y con garantías suficientes", advirtió el portavoz de Vox quien en esta ocasión eludió concretar la que ha sido hasta ahora su principal reivindicación: la "prioridad nacional" que ya ha conseguido incorporar en los pactos suscritos en otras comunidades como Extremadura o Castilla La Mancha.

Precisamente puso como ejemplo las negociaciones en estas dos comunidades. Así, Gavira instó a Moreno a tomar como referencia a Jorge Azcón y a María Guardiola que han cerrado ya acuerdos con la formación de Santiago Abascal. En ambos casos, no obstante, han entrado en un pacto de gobierno opción que el PP descarta de momento en Andalucía.

Primeras negociaciones para el Parlamento

El PP andaluz tiene definido que va a liderar las negociaciones desde la comunidad autónoma y ha pedido que desde Vox ocurra lo mismo. Moreno también ha sentado públicamente sus bases para la negociación: no quiere que la formación de Abascal entre en el Gobierno y defiende que los acuerdos se centren en el ámbito legislativo y político.

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En este sentido hay un primer hito en el calendario el próximo 11 de junio cuando se constituye el Parlamento andaluz. En ese momento se tienen que formalizar las propuestas para la presidencia y las vicepresidencias de la mesa. Será un primer termómetro del estado de las conversaciones entre ambas formaciones. En Extremadura se llegó a este punto sin ningún tipo de acuerdo y en Aragón se acabó rectificando la composición para que Vox accediera a una vicepresidencia. La Mesa es clave para la definición del calendario y la agenda política y tiene un primer papel decisivo en la convocatoria del primero pleno de investidura con el que echa a andar la cuenta atrás para una repetición electoral si no hay acuerdo.