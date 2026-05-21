Campaña contra los incendios forestales
Sánchez anuncia el “mayor despliegue del Estado” antiincendios para este verano y pide a las comunidades “no recortar en prevención”
El jefe del Ejecutivo reclama al PP un pacto de Estado contra la emergencia climática para reforzar la coordinación entre administraciones
La campaña contra los incendios forestales de este verano contará con el “mayor despliegue del Estado” después de que el pasado año el fuego arrasase con un total de 350.000 hectáreas. Se contará con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con cuatro nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar que se suman a los medios ya operativos, así como nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento, según ha enumerado Pedro Sánchez. Un anuncio que ha realizado durante su visita este jueves a la sede del cuartel general de la Unión Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, acompañado de la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Más allá del aumento de medios materiales para hacer frente a los incendios forestales que cada año azotan con mayor intensidad y llegan antes, como se vio el pasado año, el jefe del Ejecutivo ha puesto el foco en la coordinación entre administraciones. A las comunidades autónomas les ha demandado “no recortar en prevención”, además de hacer caso a la ciencia y no negar el cambio climático con lo que “no se evitan” los incendios.
“Todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia”, reclamó para asegurar que “invertir en prevención es salvar vidas, espacios naturales y hogares”. Sin apuntar directamente al negacionismo de Vox, abundó que la única respuesta inteligente “es escuchar a la ciencia, anticiparse y prepararse”.
Sánchez ha vuelto a reivindicar la necesidad de sacar adelante un pacto de Estado contra la emergencia climática para reforzar esta coordinación entre administraciones porque “frente al fuego no hay ideologías ni límites competenciales. Evocando el histórico lema de ‘todos contra el fuego’, el jefe del Ejecutivo ha tratado de tender la mano a las comunidades autónomas porque “esta batalla se gana conjuntamente”. “Desde la lealtad institucional y no desde la confrontación”, remachó.
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