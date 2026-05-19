El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”

Nada más conocerse la información desde el Partido Popular (PP) valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”.

El secretario general del primer partido de la oposición, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, sentenció.

Los de Alberto Núñez Feijóo llevan mucho tiempo poniendo el foco sobre Zapatero y sus presuntas actividades irregulares, motivo por el que este mismo año le llevaron a declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado por el 'caso Koldo'. Fue en esa misma comparecencia, y a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, cuando el que fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012 desmintió de manera categórica y tajante cualquier relación con el rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea Plus Ultra. "No, en absoluto", afirmó en la Cámara Alta.

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