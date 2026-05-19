El juez del caso Plus Ultra considera que Zapatero es el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, según informa el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Por esta razón le imputa delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por los que será interrogado en calidad de imputado el próximo 2 de junio.

Según la investigación, cuyos resultados recoge el magistrado en el auto que se extiende a lo largo de 85 páginas, la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”. Este asunto llegó a la Audiencia Nacional procedente de un juzgado de instrucción de Madrid que ya practicó detenciones relacionadas con un uso indebido del rescate de 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para Plus Ultra, entre las que se encontraba un amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante.

Contactos personales

Según las pesquisas,Rodríguez Zapatero habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. La intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presentación del libro 'La democracia y sus derechos', en el Ateneo de Madrid, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El libro hace un repaso a las leyes que definie / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

En segundo lugar, los hechos descritos, añade el juez, demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.