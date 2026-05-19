Imputación de Zapatero
Abascal reclama de nuevo una moción de censura porque "la imputación de Zapatero no es un caso aislado"
El líder de Vox insiste en la moción de censura tras la imputación del expresidente socialista, a quien acusa de liderar tramas de corrupción
El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para reclamar de nuevo una moción de censura contra Pedro Sánchez, dado que a su juicio no es un caso "aislado", sino la demostración, señaló en un mensaje en las redes sociales, "de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción". Abascal no apeló directamente al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pero no cabe otra manera de interpretar su mensaje, dado que esta legislatura el grupo de Vox, con 33 diputados, no tiene los suficientes para presentar una moción por su cuenta. Lo contrario que la pasada legislatura, cuando lo hizo en dos ocasiones, en octubre de 2020 con el propio Abascal de candidato y en 2023 con el exdiputado del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames.
A juicio del presidente de la formación de la extrema derecha, el instrumento de la moción de censura serviría para "retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella". Una manera de asumir que, más allá de los votos de PP y Vox, no tendría ninguna posibilidad de salir adelante.
Por lo demás, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, después de participar en la Junta de Portavoces antes del pleno semanal en la Cámara Baja, que se celebra de nuevo este martes tras las dos semanas de parón por las elecciones en Andalucía, comenzó su rueda de prensa afirmando que "el primer presidente de la historia imputado es del Partido Socialista", y añadió: "Cuando decimos que es una mafia, no es ninguna hipérbole".
El PP contestó a la propuesta de Abascal por boca de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, quien preguntada por la iniciativa la volvió a descartar de plano apleando, como suele hacer Feijóo, a la mera aritmética. "No faltan cuatro votos", señaló en varios momentos de su rueda de prensa semanal.
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