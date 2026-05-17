En tiempo real
¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Andalucía? Mapa de resultados por provincias y municipios
En los siguientes mapas y gráficos puedes seguir el escrutinio y consultar los resultados de las elecciones en toda Andalucía, en cada provincia y en cada municipio
Jose Rico
Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta.
En los siguientes mapas y gráficos puedes seguir en tiempo real la evolución del escrutinio y consultar los resultados de las elecciones en toda Andalucía, en cada provincia y en cada municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- En directo: Torremolinos-Real Murcia
- En directo: UD Ibiza-FC Cartagena
- Las familias murcianas firman 30 donaciones al día ante notario para facilitar el acceso a la vivienda a sus hijos
- Murcia siente ‘conexión psíquica’ con Aitana
- Una niña de 4 años, en la UCI al ser atropellada por un coche en Los Alcázares
- Joel Jorquera despierta al Real Murcia de la pesadilla del descenso en Torremolinos
- Las Hijas de la Caridad se despiden del Colegio de 'las monjas' y de Águilas
- El murciano que reventó a martillazos la cabeza a su vecino en Alcantarilla admite lo que hizo y pacta una pena de 7 años de cárcel