El Supremo pide por tercera vez levantar la inmunidad de Alvise por un caso de acoso

El Tribunal Supremo ha solicitado el tercer suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante la inmunidad al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, en este caso para continuar la investigación contra él por presunto acoso a dos antiguos compañeros que abandonaron su formación, Se Acabó la Fiesta (SALF).

Es una de las cinco causas que tiene abiertas el europarlamentario en el alto tribunal. En tres de ellas, el instructor ya ha solicitado el suplicatorio a la Eurocámara para proceder contra él.

Hace unas semanas, el Parlamento Europeo respondió a una de esas peticiones: el pleno de la cámara acordó retirarle la inmunidad en el procedimiento en el que se le investiga por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

La causa sobre la que se ha producido esta nueva petición de suplicatorio está abierta por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos a raíz de la querella de los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos de 2024.

Después de que tanto Alvise como los querellantes declarasen, el instructor de este caso, Manuel Marchena, cree que ha llegado el momento de dirigirse a la Eurocámara para "instar la concesión del suplicatorio que determine la suspensión de la inmunidad" del líder de SALF.

En un auto, el magistrado explica que los hechos investigados se centran en las declaraciones de Alvise en un pódcast, en las que habría animado a sus seguidores a perseguir y acosar a sus dos compañeros eurodiputados por haberse dejado sobornar en una votación de la Eurocámara sobre el rearme europeo.

"Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", señaló Alvise.

Al declarar ante el juez, el pasado enero, el eurodiputado Luis Pérez Fernández negó tal acoso y aludió a un contexto de confrontación política y de un cambio de orientación de principios de sus dos excompañeros.

Pero el juez apunta que Alvise no se limitó a expresar sus opiniones en un debate político y deja claro que "los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad".

El significado de la inmunidad parlamentaria -explica el juez- decae en hechos como los que se describen en la querella en la medida en que los dos denunciantes, "también europarlamentarios y antiguos compañeros de lista electoral" de Alvise "se han visto obligados a variar sus rutinas, algunas de ellas concebidas precisamente para facilitar el contacto telemático con su electorado".

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Los dos querellantes, que ratificaron su versión al declarar ante el juez, también imputan un delito de revelación de secretos a Alvise por filtrar sus datos personales y denuncian un constante acoso de mensajes en redes sociales, con reiteradas amenazas, insultos y difamaciones.