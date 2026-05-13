Iglesia
Sánchez se reunirá con el Papa el próximo 8 de junio en la Nunciatura apostólica
En el marco de su viaje a España, León XIV ofrecerá un discurso en el Congreso de los Diputado
Servimedia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con León XIV el próximo 8 de junio en la Nunciatura apostólica, con motivo de la visita del pontífice a España.
El jefe del Ejecutivo acudirá el próximo 8 de junio a las 9.30 horas a la Nunciatura apostólica para mantener una reunión con el Papa, en el contexto de su viaje apostólico a España los días 6 a 12 de junio, según anunció el Gobierno en un comunicado.
En el marco de este viaje y una hora después, a las 10.30 horas, León XIV ofrecerá un discurso en el Congreso de los Diputados. Asimismo, el Papa también se verá con los Reyes, quienes le ofrecerán una ceremonia de bienvenida en su honor. Durante su estancia en España, León XIV se desplazará a las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
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