El PP reprueba a Aagesen en el Senado por la gestión del apagón un año después

La lista de ministros reprobados en esta legislatura sigue aumentando. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, ha visto como su nombre se suma a la casi decena de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez que son censurados por las Cortes Generales. En su caso concreto, por el Senado, donde el PP se ha valido de su mayoría absoluta y el apoyo de dos senadores de Vox y otro de UPN para aprobar una moción en la que reprueban y piden su cese por la gestión del apagón del 28 de abril del año pasado.

Los populares reprueban así a Aagesen por "haber comprometido la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigibles al cargo" ante esa crisis energética, pero también por "la difusión de una narrativa sobre sus causas que no se correspondía con la información técnica disponible desde las primeras horas". Con todo ello, exigen su "cese inmediato" al presidente del Gobierno. La iniciativa, no obstante, no tiene carácter vinculante alguno, por lo que podrá ser perfectamente ignorada por el Ejecutivo.

"Señorías, el 28 de abril de 2025, España sufrió un apagón eléctrico, al que acompaña una desinformación institucional que hoy sabemos absolutamente deliberada", ha denunciado la senadora del PP Carmen Ballester que ha reprochado a Aagesen no haber "sido capazde dar una explicación clara" de lo que pasó un año después. Tras recordar las conclusiones de la comisión de investigación del apagón, ha tildado de "insostenible" que siga al frente del Ministerio de Transición Ecológica.

Los reproches

Con este discurso, los conservadores han logrado el respaldo de los dos senadores de Vox, aunque la formación ultra también ha criticado al PP por respaldar en Bruselas las políticas de energía verde. Quitando a los de Santiago Abascal, el resto de la Cámara Alta se ha opuesto. La mayoría de partidos tras denunciar que los populares han abusado de las reprobaciones, logrando que no sirvan para nada. Aun así, tanto el PNV como Junts se han abstenido.

Los más críticos, obviamente, han sido los socialistas. El senador José Francisco Hila ha dado una explicación técnica a lo que ocurrió en abril del año pasado y ha lamentado la ausencia de estos argumentos en la moción del PP. "No interesa la verdad.No hay rigor en el análisis, solo quieren espectáculo", le ha espetado a la bancada del PP. Además, ha asegurado que los conservadores "reprueban a todo el que pueden" porque se sienten "frustrados" al no estar en el Gobierno. "Ante una crisis, mejor un gobierno socialista. Así que, señorías del PP, ustedes sigan reprobando que nosotros seguiremos gobernando", ha concluído.

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Uno más

Con esta son ya 16 las reprobaciones aprobadas en esta última legislatura, algunas de ellas gracias a la delicada aritmética en el Congreso, donde ERC, Junts o Podemos han podido apoyar al PP en alguna ocasión, y otras fruto de la mayoría absoluta de los populares en el Senado. La lista es larga: Félix Bolaños (Justicia), José Manuel Álbares (Exteriores), María Jesús Montero (Hacienda), Ana Redondo (Igualdad), Mónica García (Sanidad), Isabel Rodríguez (Vivienda), en dos ocasiones Grande-Marlaska (Interior) y, liderando el ránking, con siete reprobaciones, Óscar Puente (Transporte). Ahora, Sara Aagesen también está en ella.