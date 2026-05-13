Elecciones andaluzas
Juanma Moreno: "Estatuto y Constitución están por encima de la prioridad nacional"
El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección reduce a un "eslogan de campaña" la propuesta de Vox pactada con los 'populares' en Extremadura y Aragón
EP
El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que los estatutos de autonomía y la Constitución están "por encima" de la prioridad nacional que defiende Vox y que no es más que un "eslogan de campaña".
"El eslogan de campaña, que me parece muy efectista, la prioridad nacional, está muy bien, pero hay una cosa que está por encima de la prioridad nacional que se llama ley orgánica de estatuto de autonomía y Constitución Española y eso no lo puede superar ningún presidente autonómico, ni ningún dirigente político, ni ningún acuerdo entre partidos", ha indicado Juanma Moreno, en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.
Se ha referido así al hecho de que en los acuerdos alcanzados por el PP con Vox en las comunidades de Extremadura y Aragón se recoja esa prioridad nacional exigida por el partido de Santiago Abascal.
Respecto al hecho de que en esos acuerdos se recoja que la comunidad no acogerá a más menores migrantes no acompañados, Juanma Moreno ha señalado que él tiene el "máximo de consideración a los menores" y hay que darles cobertura. "Tienes que tener unos instrumentos para que esos jóvenes estén bien y no se produzcan altercados entre ellos, que se han producido, ni problemas con vecinos, porque ahí es donde empiezan los problemas de convivencia y donde algunos se nutren de esos problemas para magnificarlos", ha señalado Juanma Moreno.
Ha indicado que Andalucía está al cien por cien de su capacidad en la acogida de estos menores y ha reprochado al Gobierno central que no "dialogue" y que haya "imposición" sobre la distribución de estos menores entre comunidades, dejando "exento" al País Vasco y Cataluña, lo que "no es razonable ni sensato".
Moreno ha manifestado que a Andalucía han sido enviados como menores 700 personas que resulta que eran mayores de 18 años, lo que ha generado un "problema social", fruto de un "engaño" del Gobierno central.
"La improvisación sólo sirve para que generar problemas de convivencia, lo que sólo sirve para engordar a un partido político determinado y para engordar también a otro partido determinado que es el partido gubernamental y en esa estrategia está (Pedro) Sánchez", ha señalado.
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