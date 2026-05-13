Un correo secreto de Montoro corrobora el intercambio de informes entre Hacienda y el PP que desveló el inspector Morocho en Kitchen

Un correo electrónico de 21 de enero de 2015, incluido en una pieza separada secreta del caso Montoro, corrobora el intercambio de informes entre altos cargos del Ministerio de Hacienda y del Partido Popular que desveló el inspector de Policía Manuel Morocho en su declaración como testigo en el juicio de Kitchen. "Te copio el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) de febrero de 2014, que es al que te habían hecho referencia (disponía de él el Partido, y nos lo ha facilitado", dice de forma literal el mensaje de 2015 del entonces jefe de Gabinete de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, que aportaba al entonces titular de Hacienda "información para la comida".

Extracto de un correo electrónico secreto del caso Montoro / EL PERIÓDICO

En concreto, Martínez Rico explicaba a Montoro en una "nota resumen (AEAT e IGAE)" que solo la Agencia Tributaria había detectado "elementos relevantes". Y que, "con toda probabilidad, va a considerar la existencia de delito fiscal en [la empresa] Unifica por Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2007. La facturación por Unifica al Partido, por sí misma, determina cuota de delito. El importe es superior (es decir, superior al derivado del importe defraudado por las obras del Partido), por facturación emitida por Unifica a Aenor ese mismo año, y abonada en 'b'. Aplicando la "doctrina Castro", el Partido sería considerado colaborador necesario de delito (es decir, no se le imputaría responsabilidad civil, como a la ministra Mato, sino que entraría en pleno proceso penal como colaborador necesario", completa el email, que se mantiene en secreto en la pieza separada del caso Montoro.

En su declaración en el juicio, Morocho lamentó que los informes policiales de la caja 'b' estaban "dando vueltas por lugares" en los que no tenía que estar, pues tenían un carácter "secreto" y se dirigían al juez Pablo Ruz. Por eso, explicó este agente, un informe "no tiene que estar en la DAO ni en ninguna formación política".

Informes de la Agencia Tributaria y de la Policía

De hecho recordó, al ser interrogado por la abogada del PSOE en el juicio de Kitchen, Gloria de Pascual que el juez Ruz, en un auto de 19 de diciembre de 2013, llegó a acordar "un requerimiento y subsidiariamente un registro de la sede del Partido Popular" después de que esta formación política presentara un escrito en la Fiscalía Anticorrupción "aportando documentos que tenía que haber aportado antes, porque se le había requerido en julio", y en el que también "se dedica a evaluar y desvalorar, mejor dicho, un informe nuestro que no tenía por qué tener, porque no estaba personada en la causa, y también un [informe] de la Agencia Tributaria".

A preguntas de uno de los dos letrados de Podemos en el juicio de Kitchen, Jaime Montero Román, Morocho reiteró al tribunal que el propio Ruz en el auto de 19 de diciembre de 2013 había sido "muy claro" en el sentido de que había "un conocimiento por parte de la representación del Partido Popular del contenido de los informes de la Agencia Tributaria y de la Policía", ya que criticaban el contenido y lo ponían "en un papel".

En la resolución, Ruz dice de forma literal que el PP dirigió en 2013 a Anticorrupción un documento en el que incluía "una referencia al resultado de las funciones que, en calidad de auxilio judicial, vienen encomendadas en la presente Pieza Separada [caja 'b'] a funcionarios de la Agencia Tributaria".

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Críticas del PP a funcionarios

En esas fechas el Partido Popular ya había sido expulsado como acusación del caso Gürtel y de la pieza separada de los papeles de Bárcenas, tal y como consta en el mencionado auto de 2013 de Pablo Ruz, que constata que la formación conservadora incluía en un escrito dirigido a Anticorrupción en 2013, tal y como declaró Morocho, "una referencia al resultado de las funciones que, en calidad de auxilio judicial, vienen encomendadas en la presente Pieza Separada [caja 'b'] a funcionarios de la Agencia Tributaria".

En concreto, realizaba "un análisis detallado del informe de Ia UDEF de fecha 21 de noviembre de 2013 y presupone el conocimiento del Informe de Ia Agencia Tributaria (AEAT) de 25 de septiembre de 2013 -por cuanto niega la certeza de Io que en este último informe se afirmara-, informes cuyo conocimiento debiera quedar reservado a las partes personadas en las actuaciones durante la presente fase de instrucción".

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Por su parte, la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría negó en el juicio que desde el Ministerio de Hacienda le facilitaran información tributaria del extesorero del PP Luis Bárcenas. De esta forma, la que fuera número dos del Gobierno de Mariano Rajoy negaba de forma indirecta conocer el contenido de otro correo electrónico, de 2 de febrero de 2015, incluido en la pieza separada y secreta del caso Montoro, en el que Martínez Rico informa a su jefe de que había entregado información sobre el caso de la caja 'b' del PP "al gabinete de la VP".