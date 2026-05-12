Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios en el crucero 'MV Hondius'

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero 'MV Hondius', a pesar de que lo sabía "desde el minuto uno".

Clavijo, que este martes ha respondido a varias preguntas en el pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus, ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados".

"Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", ha manifestado el presidente.

Clavijo, quien ha declarado que es "un día triste" para Canarias, para la democracia y para él mismo, ha personalizado la "deslealtad" en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ha afirmado que "es una afrenta" que jamás olvidará.

"Ángel Víctor Torres lo sabía y, habiendo sido presidente de esta tierra, ocultó esa información", ha sostenido Fernando Clavijo, quien ha agradecido el "ejemplar" trabajo de los medios de comunicación que han desvelado que el Gobierno sabía de al menos un contagio en el barco.

La existencia de ese contagio "era determinante", pero él no fue informado, y por eso "la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer entre dos gobiernos han sido quebrados por el Gobierno de España", ha insistido.

El presidente ha señalado que el Gobierno de Canarias no estaba de acuerdo con que el Hondius se dirigiera al archipiélago, pero a pesar de eso "trabajó con lealtad".

También ha afirmado que otra de sus exigencias, que la operación se desarrollara en un solo día, habría sido posible, pero al prolongarla se complicó y finalmente, por el mal tiempo, el barco, que hasta entonces había permanecido fondeado como pidió el ejecutivo canario, tuvo que atracar en el muelle el lunes por la tarde para descargar a los últimos pasajeros.

El presidente ha señalado que no le preocupa "la gran mentira" que han querido construir sobre la posición del Gobierno de Canarias, sino "garantizar la seguridad del pueblo canario".

Clavijo, que en sus intervenciones se ha referido al Hondius como "un crucero de lujo", ha insistido en que su Gobierno quería conocer los partes médicos de las personas a bordo, o por qué no se hizo el desembarco en Cabo Verde, país que según ha dicho tiene capacidades para ello. "Una vez que se tomó la decisión de llevarlo a Tenerife, pedimos que se hicieran las PCR antes del desembarco y que el operativo durara lo menos posible", ha reiterado.

Noticias relacionadas

"Hoy sabemos que no querían que los test se hicieran en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira: que venía gente contagiada", ha sostenido el presidente de Canarias. "Lo único que pedíamos era respeto, dignidad, lealtad y sinceridad, y del Gobierno de España y del PSOE hemos recibido mentira y ocultación", ha concluido.