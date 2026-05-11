El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen "autonomía"

El juez que investiga el caso Montoro en Tarragona, Rubén Rus Vela, ha recordado al exministro de Hacienda del PP que los Mossos d'Esquadra tienen libertad para llevar a cabo las diligencias que consideren oportunas: "El hecho de que un asunto se encuentre judicializado, no impide que se siga desempeñando una labor policial encaminada al averiguamiento del delito, sus circunstancias y los responsables del mismo, por lo que, desde este punto de vista, los cuerpos policiales gozan de autonomía en cuanto las actuaciones a practicar durante la instrucción, diligencias complementarias a las que se ordenen desde el Juzgado", destaca el instructor en una providencia de 6 de mayo, a la que ha tenido acceso este periódico.

En el caso Montoro se investiga si varias empresas gasísticas contrataron a Equipo Económico por sus supuestos vínculos con el entonces titular de Hacienda, que creó la firma en 2008 -pero de la que asegura haberse desvinculado en 2011- para conseguir que el Gobierno de Mariano Rajoy realizara dos modificaciones legales en otros tantos impuestos.

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

De esta forma, el magistrado responde a Montoro, quien había solicitado que le informara del contenido de "las testificales" que que llevan a cabo por Mossos d'Esquadra. En concreto, pretendía saber si "estas diligencias se practican por orden del Juzgado", el resultado de las mismas y el "motivo por el que no se ha permitido la intervención de las partes personadas". Por su parte, el letrado de la gasista Messer Ibérica de Gases SAU, solicitaba que se dejaran "sin efecto las declaraciones testificales practicadas por Mossos d'Esquadra, para que, en su caso, se practiquen en sede judicial, bajo la dirección del instructor y con intervención de todas las partes".

"Diligencias policiales"

En este sentido, el instructor comunica que estas testificales "son diligencias policiales de investigación cuya iniciativa corresponde a Mossos d'Esquadra, sin que hayan sido acordadas ni promovidas desde el Juzgado, por lo que, evidentemente no hay resolución judicial al respecto".

Sin embargo, Rus Vela recuerda que del resultado de tales diligencias "se informará necesariamente al Juzgado, por lo que, una vez se disponga del correspondiente atestado, se dará traslado a las partes a fin de que queden enteradas del contenido de las diligencias practicadas. Una vez recibidas las diligencias, se decidirá si estas se reproducen en instrucción", concluye el magistrado de Tarragona.ç

La reacción del instructor se une a la que ya hizo la fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, que fue contundente en la defensa de la actuación de los Mossos d'Esquadra en la investigación sobre presunto cohecho, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, entre otros delitos, por la que está imputado el exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro. La acusación pública resaltó que la Policía catalana está legitimada, tal y como marca la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Estatut de autonomía, para intervenir como policía judicial, lo que les permite "ejercer la investigación criminal, que no se pone en duda," y actuar fuera de Catalunya "en colaboración de la Guardia Civil".

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La defensa de los imputados cuestionaban la intervención de los Mossos, a los que el juez de Tarragona Rubén Rus Vela les encargó, junto con la Guardia Civil, la investigación. Los letrados criticaban el hecho de que la policía de la Generalitat realizase una "concreción de indicios" sobre la posible comisión de nuevos delitos para informar al magistrado del hallazgo "casual" de una serie de correos electrónicos que apuntan el presunto tráfico de influencias en torno a las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro fundó en 2006 y del que dice haberse desligado. La fiscal recalcó que la información que proporcionaba esta documentación intervenida no se tramitó "como hallazgo casual, ni se desglosó de la causa principal, sino que simplemente se aportó un testimonio por su interés".