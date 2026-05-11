"Todos contra el Gobierno", "las dejó tiradas" o "empieza con el fango": los cribados centran los enfrentamientos más duros del debate

El debate se preveía tenso, pero ha empezado tímido. Aunque los candidatos han guardado silencio después de que el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, a partir de ahí los enfrentamientos y el tono no han dejado de subir. Ha sido con la llegada del bloque sobre sanidad, en el que también se ha hablado de vivienda, educación o dependencia, cuando las chispas han saltado entre los líderes de las distintas formaciones.

El principal choque se ha producido durante el enfrentamiento sobre los cribados de cáncer de mama. En este momento, las distintas formaciones de izquierda han ido contra el presidente, Juanma Moreno, reclamando una explicación. "Todos contra mí, entre todos vamos a derruir al Gobierno, pero no lo hagáis mintiendo", les ha reclamado el presidente, que ha señalado que no puede tratar temas porque "no paran" de interpelarle.

Una y otra vez, los representantes de la izquierda le han pedido explicaciones al presidente sobre qué ocurrió para que hubiera fallos. "Está feo que las dejara tiradas, está feo que no votemos sabiendo qué pasó", le ha espetado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Maíllo y la candidata socialista, María Jesús Montero, le han recordado que "es el presidente de la Junta" y que, según sus palabras "maltrataron a Amama".

"La viveza del debate"

Moreno que ha recordado en el cierre del bloque que su padre falleció de cáncer de colón cuando la socialista era consejera de Sanidad y en la comunidad no había cribados. "A mí me habéis llamado asesino", ha denunciado el popular, que ha preguntado cómo debe llamar él a la líder del PSOE-A. No han servido las palabras de Montero, que ha puntualizado que no son lo mismo, cuyo tiempo ya había terminado.

"Nos encanta la viveza del debate, pero no les entendemos". Han sido múltiples las ocasiones en las que los moderadores del debate de la cadena autonómica, Blanca Rodríguez y Fernando García. Sin embargo, los avisos de los periodistas de la televisión pública no han sido suficientes para evitar las discusiones. El único que no ha entrado en las discusiones ha sido Gavira, que ha desarrollado un monólogo en la práctica totalidad del debate.

Este ya no ha sido un debate aislado, sino que viene marcado por el anterior. "Dijo que peligran las oposiciones, pero se van a celebrar. Yo sé lo que es estudiar unas oposiciones, usted no lo sabe", ha asegurado García. Cuando todavía no le había dado tiempo a terminar, Moreno le ha acusado de mentir y ha defendido, entre las quejas de García, que no pueden celebrarse: "Usted empieza con el fango y no voy a participar".

Choques entre Moreno y Montero

La reforma de modelo de financiación ha servido para que Moreno denuncie la gestión de Montero como ministra de Hacienda. "389 euros menos por habitante", le ha sentenciado el presidente al comparar Andalucía con Cataluña. Ante esta acusación, la socialista ha asegurado que el popular "no se lo ha leído" y ha defendido que ofrece "mejores servicios públicos, más vivienda, mejores salarios. Le está negando a los Andalucía el pan y la sal".

No ha sido este el único enfrentamiento entre los representantes de los principales partidos del Parlamento. "Juanma lo haría, Moreno Bonilla no", ha ironizado Montero con el lema de campaña del presidente en 2018. "Ha estado usted muy bien", le ha contestado Moreno en tono jocoso. Ya al final, el popular le ha recriminado que "una vez que pase este trámite va a volver a Madrid", a lo que la socialista le ha recordado que es "funcionaria" y, si no, debe volver a us puesto.